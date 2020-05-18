Ідеальні стрілки за допомогою підручних матеріалів: як намалювати

Напевно, кожна дівчина мріє швидко і рівно малювати підводкою стрілки на очах. Насправді це важко. Навіть не всім професійним візажистам вдавалося одразу опанувати цю складну техніку. Але стрілки – це універсальний макіяж: як на щодень, так і на вечірку. Тому потрібно докласти зусиль, щоб навчитися їх створювати, бо результат того вартий.

Неможливо вийти зі стандартного б’юті-уроку, як малювати стрілки, і за 5 хвилин зробити їх ідеальними. Потрібно також знати декілька секретів, які полегшать це заняття. 5 лайфхаків від lady.tochka.net саме те, що треба. Ви здивуєтеся, які підручні матеріали вам допоможуть.

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Банківська картка або візитка

Рівні стрілки можна намалювати, якщо в домі є тверда картка: банківська, візитка, на знижки та інші. Візьміть одну з них та притуліть до зовнішнього куточка ока в напрямку по діагоналі. Проведіть лінію вздовж карти. Якщо ви притиснули карту до обличчя рівно, то і стрілка вийде такою ж. Цим лайфхаком можна користуватися не лише малюючи око рідкою підводкою, ай тінями, щоб створити "ефект котячого ока".

Скотч

Візьміть 2 маленьких шматочки скотчу і наклейте біля зовнішніх кутиків очей. Ви можете під будь-яким кутом їх зафіксувати. Все залежить від того, яка стрілка вам потрібна. Якщо для створення стрілок ви використовуєте рідку підводку, то дайте їй повністю висохнути. Лише тоді знімайте скотч.



Ідеальна стрілка за допомогою скотчу / Фото Justwomen.club

Ложка

Можна взяти як столову, так і чайну звичайну ложку. Ручку ложки застосуйте, як лінійку. І з її допомогою промалюйте нижню лінію стрілки. Далі прикладіть черпало ложки до повіки трішки вище зовнішнього кутика ока, щоб закінчити розпочате. Відстань другої лінії від першої залежить від того, наскільки товстої ви хочете стрілки.



Покрокова інструкція, як за допогою ложки намалювати стрілку / Фото Помада

Спеціальний трафарет

Придбати трафарет для стрілок можна у найменшому косметичному магазині. Вони зручні у використанні, бо мають вже готові отвори для стрілок різних форм. Трафарет потрібно прикласти до повіки та просто замалювати отвір підводкою або олівцем.



Як намалювати стрілку із використанням трафарету / Фото Justwomen.club

Зубна нитка

Напевно, найлегша техніка створення ідеальних стрілок. Візьміть зубну нитку, зафіксуйте пальцями на тому місці, де має бути стрілка. Проведіть по ній лайнером для очей. Потім таким самим методом зробіть другу лінію і зафарбуйте посередині.