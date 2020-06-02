Хтось з кожного наступного понеділка йде приводити себе у форму в спортзал, а хтось – Геллі Беррі. 53-річна американська кіноакторка, якій завжди вистачає мотивації для роботи над собою.

Геллі більшу частину свого життя присвятила зйомкам . Вона була лауреаткою таких важливих премій в індустрії кіно, як "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі". Тепер вона активніше розвиває власну фітнес-програму в онлайн форматі, яка називається Fitness Friday. У своєму інстаграмі голлівудська зірка ділиться секретами ідеальної фігури та спонукає інших займатися спортом.

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Однією із останніх публікацій у профілі Геллі стало відео, на якому вона знімає корсет для фітнесу і демонструє свій рельєфний животик. Фігура акторки ще раз доводить, що залишатися красивою та мати хорошу форму тіла можна у будь-якому віці, якщо працювати над собою.

Мотивуюче відео набрало майже півмільйона переглядів та понад 2 тисячі коментарів. Аудиторія Геллі Беррі в приємному захваті від фізичних досягнень своєї кумирки. Люди пишуть в коментарях, що по-доброму заздрять їй, бо хоч і є набагато молодшими, але ніяк не можуть зібратися зі силами і почати займатися спортом.