Літо тільки почалося, а в соцмережах різко зросла кількість фото із зображеннями яскравого манікюру. Для спекотної пори року і дизайн на нігтях потрібен відповідний. Зараз саме час його оновити.

Інколи хочеться все і одразу. Особливо, якщо це стосується літнього манікюру. Варіантів багато, але варто звертати увагу на трендові. 24 канал зібрав ідеї для оформлення ваших нігтів у літній сезон, які вже встигли вподобати в інстаграмі.

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Нейл-арт це вже не просто прикраса для нігтів, а окремий вид мистецтва. Майстри манікюру проходять різноманітні курси, навчання, вдосконалюють свої навички, аби задовольняти найоригінальніші потреби своїх клієнток. Тому до вибору дизайну для нігтів потрібно підходити відповідально. Проте інколи буває так, що серед великої кількості варіацій кольорів, стразів, малюнків, наліпок важко зупинитися на чомусь одному. Тоді результат один: нігті однотонного кольору.

Щоб цього не трапилося, пропонуємо вам надихнутися літніми ідеями для манікюру, які ми знайшли на просторах інстаграму: