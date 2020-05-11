Інгредієнти, які не можна використовувати для догляду за шкірою: протипоказання дерматологів

Виготовляти засоби для догляду за шкірою в домашніх умовах – дуже зручно. А з іншого боку, інколи буває навіть небезпечно. Через власну необізнаність ми віримо усім рецептам на інтернет-форумах. Тому можемо використати продукт, який принесе шкірі більше шкоди, ніж користі.

Перед тим, як створювати засоби для догляду за шкірою вдома, потрібно дізнатися про поради фахівців. Через те, що люди перебувають на самоізоляції і не мають змоги купити улюблені косметичні засоби, вони використовують метод "зроби сам". За словами дерматологів: виготовлення косметичних засобів вдома може бути дуже корисним для вашого обличчя та тіла, пише Allure.

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Сертифіковані дерматологині Ава Шамбан з Каліфорнії, Мона Гохара зі штату Коннектикут та Ріта Лінкер із Нью-Йорку зійшлися на думці, що існує певний ризик у створенні косметичних засобів в домашніх умовах. Проте, знаючи, яких точно інгредієнтів не можна використовувати, ризик зникає.

Зубна паста або харчова сода

Практика показує, що зубна паста може допомогти у точковому застосуванні проти прищиків на обличчі завдяки антибактеріальному триклозану (антимікробний хіміопрепарат). Однак дерматологи рекомендують не використовувати її замість фактичного лікування вугрів. Те ж саме стосується застосування харчової соди у лайхаках для догляду за шкірою.

Зубна паста і харчова сода ​– можуть подразнювати або запалювати шкіру,

– говорить Гохара.

Сире яйце

Яйця можуть використовувати в деяких косметичних засобах. Але безпосереднє застосування їх у чистому вигляді на шкірі матиме негативні наслідки, якщо ви не будете обережними. "Сире яйце може дати вам бактеріальну інфекцію, яку називають сальмонелою", – пояснює Гохара.

Дослідження класифікують сальмонельозні шкірні інфекції як рідкісні, але якщо ви знайдете зображення в Інтернеті, то не захочете ризикувати.

Оцет

Деякі люди використовують тонер на основі оцту, начебто він має кислотні властивості, які нормалізують водневий показник, що не підтверджено дерматологами. "Я б трималася подалі від оцту, незалежно від можливих переваг, – каже Шамбан. Запах жахливий для шкіри і занадто тривалий".

Потім дерматологиня додає, що запах – це найменша небезпека. Потенційні негативні наслідки варіюються від подразнення, опіків ідентичних сонячним до хімічних опіків (від повторного застосування), депігментації внаслідок початкового подразнення.



Догляд за шкірою в домашніх умовах / Фото Unsplash

Спеції

Гохара попереджає, що кориця може "пофарбувати" шкіру так, що залишиться слід, який неможливо буде змити. Він зникне лише після регенерації зовнішніх клітин шкіри. Кориця справді володіє ефективними протизапальними властивостями, але з нею потрібно бути дуже обережними, щоб не переборщити. А краще взагалі уникати.

Спеції – делікатна річ. Вони можуть як допомогти вашій шкірі, так і сильно їй нашкодити. Тому варто ретельно вираховувати пропорції і заздалегідь провести тест на подразнення на маленькій ділянці шкіри.

Ніколи не робіть домашні маски занадто часто і ніколи не залишайте ці продукти зберігатися протягом значної кількості часу,

– застерігає Шамбан.

Лимон та інші фрукти

Багато лайфхакерів із Pinterest скажуть, що лимон – чудовий відбілювач для шкіри обличчя. У лимонах висока кислотність. При необережному використанні на шкірі саморобних засобів із вмістом лимону, можна обпекти її, подразнити та знебарвити. Лимон може спровокувати фітофотодерматит – запальну шкірну реакцію. "Якщо використовувати його на ділянках шкіри, які бувають під сонцем, лимон може викликати появу пухиря та гіперпігментацію", – зазначає Ріта Лінкнер.

Використання більшості інших видів фруктів не повинне викликати у вас серйозної реакції. Звісно, якщо ви не маєте алергії на один із них. Перш ніж застосовувати саморобний косметичний засіб на обличчі чи тілі, протестуйте його дію. Але будьте обережними, бо деякі фрукти мають сповільнені наслідки.

Якщо у вас серйозні проблеми зі шкірою, то краще піти на консультацію до дерматолога, а не займатися самолікуванням, таку рекомендацію дають дерматологи у матеріалі Allure.