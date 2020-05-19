Ін’єкцій багато не буває: в кого найбільші губи у світі

Андреа Іванова – 22-річна дівчина із Болгарії. Також її називають "лялькою Барбі". Тільки дівчина реальна. Вона студентка факультету німецької філології в Софійському університеті. Попри навчання Андреа встигає робити регулярні ін’єкції, бо прагне стати володаркою найбільших губ у світі.

Змінювати зовнішність Андреа Іванова почала у 2018 році. З того часу вона встигла зробити 20 уколів гілауронової кислоти в губи, повідомляє Mirror. Дівчина є активною користувачкою мережі інстаграм. У неї, майже, 49 тисяч підписників. Саме там вона звітує про свої враження після кожної процедури краси. Нещодавно поділилася знімком після 20 ін’єкції.

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Блогерка публікує в інстаграмі не лише свої світлини, а й фото статей із різних видань, які про неї пишуть. Аудиторія "реальної Барбі" умовно поділилася на два табори. Одним не подобається, як виглядають її губи: "Хіба цьому світу більше нічого не можеш запропонувати, окрім ще однієї пари перекачаних губ? " – пише користувач інстаграму в коментарях до фото Іванової. Інші з прихильністю ставляться до таких вчинків. З іншого боку, це може бути просто сарказм: "Більше краще", "Я люблю ідеальні великі губи Андреа".

Так виглядає Андреа після 20 ін'єкції:

Кожна ін’єкція обходиться болгарці орієнтовно у 164 долари. Тобто, понад 4 тисячі гривень. Андреа розповідає в інстаграмі, що хоче продовжувати збільшувати губи. Але лікарі застерігають її від цього. Кажуть, що наступну ін’єкцію зроблять мінімум через 2 місяці. Проте вона не розуміє чому, бо відчуває себе чудово та вважає свої нові губи милими. Зокрема додає, що важко їсти було лише в день процедури та ще 2-4 дні опісля.

Андреа Іванова у всіх своїх інтерв’ю говорить, що задоволена тим результатом, який має зараз. З великими губами вона відчуває себе впевненіше та щасливіше. Прихильниця корекції об’єму губ хвалиться, що відвідала, майже, всі клініки для естетичних процедур в Софії (столиці Болгарії) та спробувала різноманітні види наповнювачів для губ.



Фото "до" та "після" / Instagram / @phosphenes.lux

Андреа не впевнена, що має найбільші губи в світі, але одні із найбільших точно. Зокрема зупинятися вона не збирається.