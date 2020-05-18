Косметика для людей з хворобою Паркінсона від Террі Брайант

Террі Брайант – зіркова візажистка та викладачка візажу. Вона створювала мейк-апи відомим акторам та співакам, допоки у неї не виявили хворобу Паркінсона. Жінка не впала у відчай, а продовжила займатися улюбленою справою. Як наслідок, створення спеціальної косметики для людей, у яких тремтять руки.

Для InStyle Террі Брайант розповіла, що довго ігнорувала симптоми хвороби. А, коли лікар встановив діагноз, то не уявляла, як житиме без улюбленої справи. Хвора розуміла, що вона така у світі не одна. За оцінками експертів, у світі налічується 4 мільйони пацієнтів із хворобою Паркінсона.

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Хвороба Паркінсона – це захворювання нервової системи, яке характеризується руховими симптомами: тремор (зазвичай починається з голови й руки), уповільнення руху, скутість і напруга у м’язах, що може ускладнити здатність переміщуватися, змінити вираз обличчя та спричинити болісні м’язові спазми.

Террі вирішила, що це захворювання не повинно стати на заваді жінкам робити красивий макіяж. Вона знайшла вихід: абсолютно новий підхід до створення мейк-апу – косметика Guide Beauty.

Щоб розробити лінійку косметичних продуктів для людей з тремором, команда Guide Beauty провела опитування серед них. Виробники дізналися із якими проблемами найчастіше зустрічаються хворі. Враховуючи це, було створено такі засоби, які фіксують руку, вона не тремтітиме і можна буде нанести макіяж з першого разу.



Підводки для очей / Instagram / @guidebeautycosmetics

Дизайнерська команда та експерти, що спеціалізуються в сфері ергономіки, подбали про розробку інноваційних засобів, які буквально скеровують вашу руку в потрібному напрямку. А хіміки працювали над унікальними рецептурами, які матимуть чудовий ефект і без використання токсинів та жорстоких інгредієнтів.

У лінійці доступних засобів для людей із хворобою Паркінсона вже є: гель для брів, туш та підводка для очей. У виробів є вмонтоване кільце, яке вистрибує, коли ви відкриваєте продукт, та міцно фіксує руку і легенько натискає на нього. Аплікатор підводки для очей має вигнутий наконечник, тому ним можна намалювати рівномірну стрілку і не розмастити.

В інстаграмі Guide Beauty є відео з уроками, як користуватися їхньою косметикою.

"Це був неймовірний процес, оскільки ми порушували принципи інженерії людських факторів та механіку нанесення макіяжу, – каже Брайант. Ми були не просто зосереджені на тому, як фізично наносити макіяж, а й на тому, що потрібно робити це з точністю".