Екодружня косметика – це ідеальний варіанти для тих, хто любить макіяж та навколишнє середовище нарівні. Про шкоду багатьох косметичних продуктів та інструментів, які ми використовуємо щоденно, можна навіть не здогадуватися. Проте незалежно чи це пластикова упаковка, чи одноразова бритва їм можна знайти більш екологічну альтернативу.

Ринок косметики є масовим. Щодня люди витрачають багато грошей, щоб поновити використані косметичні запаси. Для виготовлення таких товарів використовують зазвичай речовини та матеріалі, які забруднюють навколишнє середовище та не підлягають вторинній переробці. Medium розповів, як кожен із нас може врятувати цю ситуацію.

Важливо знати: Чому потрібно відмовитися від косметики, яку тестують на тваринах

Альтернативи косметиці, яка шкодить довкіллю

Твердий шампунь та кондиціонер

Рідкі засоби для догляду за волосся продають в пластикових упаковках, які можуть ще до 1000 років залишатися на сміттєзвалищі. Щоб захистити планету від такого типу забруднення, користуйтеся шампунем та кондиціонером у вигляді твердих батончиків. Зокрема вони не лише екодружні, але й ощадливі.

Шукайте універсальні упаковки

Більшість ємностей, у яких продають косметичні продукти, не підлягають вторинній обробці. Натомість шукайте упаковки із картону або пластику, який можна переробити. Також популярності все більше набирають багаторазові упаковки.



Багаторазова упаковка / Фото Unsplash

Знайдіть кролика

Логотип Leaping Bunny використовується у Великобританії, США, Канаді та більшій частині ЄС. Він означає, що косметика не тестувалася на тваринах. Проте є важливий момент: компанії повинні платити за такий логотип великі гроші. Тому деякі з них є членами Leaping Bunny, але це не зазначено на їхній косметиці. Побачити всі компанії, які відмовилися від жорстоких експериментів над тваринами, можна в спеціальній опції на офіційному сайті Leaping Bunny.

Про гуманне ставлення бренду до тварин свідчить ще один логотип – Select Cruelty-Free. Це організація, яка базується в Австралії, але її компанії є по всьому світу.

Бамбукові зубні щітки

Змініть свій основний інструмент для гігієни ротової порожнини. Зокрема у бамбукових зубних щітках щетинки м’якші, ніж у звичайних пластикових, що є корисним для наших зубів. Коли бамбукова щітка старіє її ручку можна відправити на переробку, але перед цим відірвіть щетинки, які переробці не підлягають.



Варто почати користуватися екощітками / Фото Pexels

Читайте етикетки

Зазвичай споживачі косметичної продукції пропускають цей важливий крок. Аргументуючи це тим, що не є хіміками та не розуміють значення окремих фраз на етикетці. Тому тут порада одна: станьте більш компетентними. Бо ці продукти ви наносите на свою шкіру. У таких питаннях не можна довіряти лише рекламній кампанії брендів. Є багато книг, наукових статей, фільмів, блогів, у яких зрозуміло пояснюють про властивості органічного догляду за шкірою та способи його вибору.

До останньої краплі

Використовуйте косметику повністю. Вам може здатися, що продукт вже закінчився і пора його відправляти у смітник, але спочатку розріжте упаковку, якщо це можливо. Ви будете здивовані, бо цього, що є всередині, може вистарчити ще на декілька використань. Таким чином ви зекономите гроші собі та шкоду довкіллю.

Не користуйтеся серветками

Це дуже зручні продукти, які рятують у різних життєвих ситуаціях. Але більшість з них не здатна біологічно розкладатися. За даними Товариства охорони природи, під час великого пляжного прибирання у Британії у 2016 було виявлено в середньому 14,1 серветки на кожні 100 метрів пляжу.

Також один чоловік, який працював на очищенні стічних вод, розповів, що був шокований кількістю серветок, які забили труби.



Намагайтеся очищувати обличчя без використання серветок / Фото Pexels

Зробіть власними руками

Можна зробити певні види косметики власними руками. Шукайте рецепти, експериментуйте, виводьте власні пропорції, підбираєте інгредієнти індивідуально для своїх потреб. Це і більш екологічно, і економніше.