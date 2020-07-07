Якщо вам набрид однотонний дизайн на нігтях, а на яскравий нейл-арт не наважуєтеся, то модний манікюр "котяче око" – ідеальна альтернатива. Він вдало підкреслює красу жіночих рук, додає загальному образу містичності та оригінальності.

Манікюр "котяче око" котяче око створюється за допомогою спеціальної техніки. Діагональна лінія повинна проходити по нігтьовій пластині, яка вже покрита лаком певного відтінку, аби було відзеркалення світла. Найкращий результат – це, коли ви дивитеся на свої нігті і у вас виникає враження, що у відповідь отримуєте погляд котячих очей. 24 канал зібрав варіанти трендового манікюру.

До теми: Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020

Нейл-майстри зазвичай використовують магнітні лаки, аби створити ілюзію котячих очей. Найефектніше на нігтях виглядає покриття тих відтінків, які насправді відповідають кольору очей чотирилапих улюбленців. Проте можна експериментувати й з іншими. Наприклад: космічне поєднання, яке утворює колір чорної вишні, чи королівський синій та ніжний блакитний, кольорова гама яких натхненна океаном. Зокрема, тандем зеленого і синього найкраще відтворюють глибокий, темний, небесний котячий погляд.

Варіанти манікюру "котяче око" / Фото Instagram