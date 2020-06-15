Напевно, італійська культура є однією із найщиріших. Ці люди не приховують своїх емоцій. Вони сваряться, наче востаннє, та закохуються щоразу, як вперше. У цьому їхній шарм. Також вони знають, як підкреслити свою природню красу. А дві італійки навіть погодилися поділитися власними лайфхаками.

Що стосується рутини по догляду за своєю шкірою, нанесення макіяжу та турботи про волосся, то італійки компетентні у цих темах і з радістю діляться знаннями. Модель Мітці Пейроне та модна блогерка Клаудія Граціано розповіли для Byrdie, як італійкам вдається так привабливо виглядати.

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Б’юті-секрети італійок

Я думаю, що загалом найбільша різниця між американською та італійською красою полягає в тому, що американські жінки можуть піти на те, що змушує їх виглядати добре, але італійські жінки йдуть на те, що змушує їх почуватися добре,

– каже Мітці Пейроне.

Оливкова олія – секретна зброя краси

Цей інгредієнт допоможе вам не лише приготувати смачну піцу, але й стане незамінним у догляді за собою. Оливкова олія є корисною для шкіри та волосся, бо містить у своєму складі антивіковий вітамін E та зволожувальний сквален. Навіть Софі Лорен не приховувала, що наносила оливкову олію на все тіло та кінчики волосся, аби додати їм здорового блиску. Цей продукт підходить для універсального використання.

Що таке сквален

Це унікальна природна біологічна речовина, яка відповідає за ряд ключових функцій в організмі. А саме: жир, який виробляється вашою печінкою. Його наявність необхідна для того, аби зберегти молодість шкіри, захистити тіло від токсинів, інших небезпечних та забруднюючих речовин, які можуть потрапляти в організм з навколишнього середовища.

Насамперед потрібно позбутися стресу

Італійки в один голос наголошують, що стрес є справжнім ворогом краси. Модель Мітці каже, що стрес змушує кожну людину виглядати старшою та втомленою. В італійській культурі практикують зняття стресу келихом вина щовечора.

Найбільше цінується м’яка шкіра

Більшу частину часу італійки виділяють на зволоження своєї шкіри. Вони використовують засоби із великим вмістом зволожувальних компонентів. Зокрема проводять масажі всього тіла, застосовуючи спеціальні олії на масляній основі.



М'яка шкіра / Фото Pexels

Не потрібно боятися сонця

Якщо жінки інших національностей намагаються уникати сонячних променів через їхній негативний вплив на шкіру, то італійки навпаки. Вони впевнені, що у будь-якому випадку шкіра постаріє та матиме зморшки, тоді чому б не насолодитися сонячний світлом, допоки є можливість. Попри це для них важливо нанести сонцезахисний крем.

Тенденції не мають значення

Італійські красуні не женуться за трендами. Вони більше зосереджені на використанні "позачасових тенденцій". Тобто того, що завжди буде актуальним. Для прикладу: сонцезахисні та зволожувальні креми, парфуми, помади для губ. Коли популярними були спочатку тоненькі брови, а потім незадовго прийшла мода на густі та широкі, то італійки залишилися осторонь від цього тренду та вирішили не чіпати своїх брів.

Стратегічне використання кольору

Жінки італійських коренів люблять розбавляти свій образ яскравими акцентами. Проте, якщо вони роблять червоні нігті, то від фарбування губ у той же колір слід утриматися. Або навпаки. Пейроне розповідає, що вони використовують якомога менше макіяжу, якщо це можливо, і яскраво підкреслюють лише одну його складову. Таким чином можна дозволити своїй шкірі "дихати".

Ніяких дієт

До їжі італійки мають спокійний підхід. Вони люблять смачно поїсти і не обмежують себе в цьому плані. Проте у них значно менші порції, а також мінімальне використання гострих соусів та начинок. Внаслідок того, що жінки не мають суворих заборон щодо свого раціону харчування, у них стабільніше не лише фізичне, а й психічне здоров’я.



Італійки не обмежують себе в їжі / Фото Unsplash

Спочатку кава

Перш ніж зволожити своє тіло спеціальними оліями, італійські жінки заходять на кухню та готують скраб із кави, яка є чудовим засобом, аби відлущити ороговілі клітини шкіри. Вони ще додають у засіб кокосову олію для зволоження. Кажуть, що така процедура також допомагає боротися з целюлітом і розтяжками.

Шоколад – секрет краси та щастя

Мітці Пейроне рекомендує регулярно їсти шматочок чорного шоколаду, який сприяє виробленню гормонів щастя у вашому організмі: ендорфінів та серотоніну. Модель впевнена, що щасливе обличчя завжди виглядає привабливіше.