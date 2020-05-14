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Лана Дель Рей поділилася б’юті секретом: як відбілити волосся вдома

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Лана Дель Рей змінила колір волосся
Лана Дель Рей змінила колір волосся / Instagram / @lanadelrey

Коли салони краси на карантині, то навіть знаменитості беруться самостійно змінювати свій зовнішній вигляд. Таким чином Лана Дель Рей перетворила себе із гарячої брюнетки на милу блондинку за допомогою лимона.

Журнал Cosmopolitan перед тим, як розповісти про експеримент зірки, попереджає, що відбілювання волосся лимоном в домашніх умовах доволі небезпечна процедура. Але американська співачка не стала чекати на відкриття б’юті-студій, тому змінила колір волосся самостійно.

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Як не челендж у тік-тоці з фіолетовим шампунем, то Лані Дель Рей стало нудно і вона взялася в домашніх умовах відбілювати волосся лимоном. Нагадаємо, що лимонний сік для відбілювання волосся використовували ще підлітки 90-х, коли мама відповідала заперечно на їхнє прохання купити фарбу для волосся. Про результати своєї домашньої б’юті-процедури дівчина відзвітувалась в інстаграмі.

Співачка продемонструвала результат своїх зусиль на фото в інстаграмі. Публікацію підписала такими словами: "Коли тобі не залишається нічого іншого, як знову стати блондинкою, бо Кевіна Трейсі та Джейкоба більше нема, і залишились тільки лимони проти 9-тижневих відросших коренів".

На фото неозброєним оком помітно зміну кольору волосся. Окрім цього також можна оцінити природню красу знаменитості, бо тут немає додаткових фільтрів.

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини Краса Beauty-поради Краса
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