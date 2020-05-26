Літній макіяж від бразильської топмоделі, який легко відтворити самостійно: 3 варіанти

Період самоізоляції був вдалим часом, щоб підготуватися до літа: привести тіло до бажаної форми, навчитися робити різноманітні б’юті-процедури в домашніх умовах, а найголовніше – відточити техніку створення літнього макіяжу. Сподіваємось, що вже скоро буде можливість продемонструвати свої досягнення.

Однією із модниць, які займалися доглядом за собою в період карантину, була модель із Бразилії – Жизель Олівейра. Спочатку дівчина експериментувала зі своїм стилем, а потім перейшла до макіяжу. Вона дала місце фантазії і створила 3 варіанти літнього мейк-апу, які опублікувала на у своєму інстаграм-профілі.

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Макіяж зі стразами

Це ідеальний варіант для літньої вечірки. Жизель прикрасила стразами внутрішні кутики очей та область під бровами. Також кремовими тінями нафарбувала повіки і підкреслила виразність погляду довгими чорними стрілками, легенько чорним олівцем промалювала верхню та нижню лінії росту вій. Тому туші вже не використовувала.

Розтушовані стрілки

У наступному макіяжі модель відмовилася від класичних чорних стрілок, тому використала рожевий олівець. Вона зробила контуринг обличчя, підкреслила вилиці, зачесала брови, а на завершення зробила яскравий акцент саме на очах. Дівчина нафарбувала повіки блискучими золотими тінями і розтушувала рожеві довгі стрілки, що додало загальному образу літнього невимушеного ефекту. Ви можете скористатися будь-яким іншим кольором.

Макіяж очей лавандовим блиском

Третій ніжний мейк-ап Жизель відрізняється від попередніх знову ж іншим стилем оформлення макіяжу очей. Дівчина нафарбувала верхні та нижні повіки кремовими золотистими тінями, вії – тушшю, стрілки зробила спеціальною підводкою, по контуру провела олівцем і трішки розтушувала. Особливістю макіяжу стали лавандові тіні біля кутиків очей та на внутрішніх кутиках очей.