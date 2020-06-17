MAC – косметичний бренд, який офіційно першим вийшов за межі реальності та поширив свої продукти у віртуальному світі. Тепер у популярній відеогрі, яка симулює життя, Sims 4 можна не лише обирати одяг, колір волосся та зачіску, корегувати риси обличчя свого героя, але й доступними стали варіанти макіяжу, які пропонує MAC.

Представники Sims 4 та Ромеро Дженнінгс, директор макіяжу Artistry для MAC Cosmetics, розробили 12 індивідуальних варіантів мейк-апу. Вони будуть доступними для останньої версії гри, повідомляє Allure.

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Дженнінгс розповів, що на створення макіяжу його може надихати абсолютно все: попкультура, вуличний стиль, тиждень моди, соціальні медіа, подорожі, природа. І Sims4 не виняток. Також візажист ділиться, що цей досвід для нього був унікальним. Додає: "Було так захоплююче створювати дизайн натурального макіяжу, але для віртуального героя. Ми використали останні тенденції, сміливі та яскраві образи, екзотичні мотиви, особливі акценти – усе, чим характерний MAC.



Процес створення макіяжу для Sims 4 / Фото Allure

Для створення макіяжу у Sims 4, над яким працював та Ромеро Дженнінгс, доступними є 4 різні категорії: підводка для очей, тіні для повік, косметика для губ та щік. Також важливим є те, що необов’язково використовувати цілісні шаблони макіяжу. Ви можете поєднувати мейк-ап різних стилів. Іншими словами: зробіть акцент на тінях для повік, а помаду використайте нейтрального відтінку або навпаки. Тобто Sims 4 надалі не обмежуватиме вас у діях, але тепер косметика MAC є частинкою цього віртуального світу.

Одним із особливих аспектів під час співпраці косметичної та ігрової компаній було забезпечення максимально природнього вигляду макіяжу. "Ми хотіли настільки спростити макіяж, який гравець бачитиме на екрані під час створення свого персонажа у Sims 4, аби йому потім захотілося повторити цей образ у реальному житті, використовуючи продукти косметичного бренду MAC", – каже Дженнінгс.

Про партнерство MAC та Sims 4 оголосили 16 червня. І гравці вже можуть експериментувати із макіяжами для своїх сімів через інструмент гри Create A Sim.