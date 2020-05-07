Який манікюр не слід робити у 2020: фото 5 антитрендів цього сезону
Тепер просто слідкувати за новинками моди і спішити їх відтворювати на собі – мало. Потрібно ще й звертати увагу на те, чого категорично не можна робити. Якщо хочете крокувати в одну ногу з модницями світу, то не забувайте відстежувати головні антитренди року, зокрема, і в манікюрі.
Манікюр слугує не лише прикрасою для жіночих рук, а й може стати вдалим доповненням цілого образу. Або, навпаки, зіпсувати його. Щоб ви не стали жертвою антитренду, журнал Cosmopolitan зробив добірку із п’яти варіантів манікюру, які не слід робити у 2020 році.
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Який манікюр краще не робити у 2020 році
Різнокольорові нігті і глітер
Виберіть дизайн для нігтів заздалегідь. Зазвичай, буває так, що ви не знаєте, що хочете бачити на нігтях і вибираєте неоригінальний, але перевірений варіант.
Нігті різного кольору і один ніготь з глітером / Instagram / @krista_nails_adler
Рішення
Якщо ви не прихильниця однотонного манікюру, тоді замість декількох кольорів виберіть: або різні відтінки одного кольору, або глітер на декілька нігтів. Вам ще можуть сподобатись гель-лаки з ефектом металік чи голографію.
Манікюр з різними відтінками / Instagram / @nail_sunny
Декор стразами
Прикрашування імітацією дорогоцінних каменів одного нігтя на руці залишається в минулому через свою банальність. Як альтернативу, виберіть щось трендовіше.
Стрази на нігті / Фото Unsplash
Рішення
Елементи геометрії. Зараз можна хоч на кожному нігті малювати різні геометричні фігури. Вони виглядатимуть актуально. Також не забувайте про улюблені блискітки і шимерні лаки. Якщо їх використовувати в міру, то манікюр вийде стильним і оригінальним.
Геометричні фіруги на нігтях / Instagram / @paintboxnails
Суцільні блискітки
Якщо кажуть, що чогось хорошого багато не буває, то цей випадок – виняток. Забагато блискіток буває. Пожалійте свої нігті і не наліплюйте на них одночасно наклейки, стрази і гліттер.
Блискітки на нігтях / Instagram / @zircon_beauty_studio
Рішення
2020 рік дозволяє експериментувати з ефектом неонового, мармурового і скляного покриттів. Такий манікюр елегантно виглядатиме навіть на коротких нігтях.
Мармуровий манікюр / Instagram / @allure
Френч у темних відтінках
Ще рік тому всі модниці раділи, бо можуть відійти від класичного білого кольору французького манікюру. У 2020 вирішено, що надто темні нотки у френчі додають рукам незграбного вигляду. Отже повертаємось туди, звідки починали – до класики: все нове – це добре забуте старе.
Темний френч / Instagram / @wishnails4you
Рішення
Френч у білих та рожевих тонах – стандартний, але вічно актуальний варіант. Замість білого можна використати інший світлий і яскравий колір. Ви також можете класику поєднати з артом: яскраві малюнки будуть доречними.
Френч лаком яскравого кольору / Instagram / @xmakeuptutsx
Веселі малюночки
Зображення смайликів, сердечок, пандочок та інших варіацій "дитячої" фантазії – застаріло. Нове десятиліття розпочалось із максимального повернення до простоти у б’юті-сфері. Нігтів це теж стосується. Тому універсальний варіант манікюру на щодень – те, що треба.
Малюнки на нігтях / Instagram / @spaceatthirteen
Рішення
Якщо ви ніяк не уявляєте свої нігті без яскравого лаку, то спробуйте зробити манікюр з кольоровими абстракціями. Їх має бути якомога менше. До речі, акуратний леопардовий принт теж виглядатиме непогано.
Кольорова астракція на нігтях / Instagram / @allure