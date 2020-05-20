Масажні лінії та техніка самостійного масажу обличчя

Не завжди є можливість відвідати професійну процедуру масажу для обличчя. Проте можна навчитися робити його самостійно вдома, щоб мати красиву та пружну шкіру незалежно від віку.

Масаж шкіри обличчя стимулює кровообіг, зміцнює епідерміс та м’язи, зберігає шкіру гладкою, молодою та еластичною. Сегодня пише, що такий вид масажу знімає набряки і підвищує тонус шкіри. Тривалість процедури не займе у вас більше 5-7 хвилин.

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Ваші рухи повинні бути правильними: у напрямі за масажними лініями та не надто сильними. Не можна розтягувати шкіру чи розтирати обличчя. Таким чином висока ймовірність тільки більше нашкодити собі. Масаж рекомендується відтермінувати, якщо на обличчі є гнійні висипання, запалення, відкриті тріщинки чи опіки, а також, коли підвищений рівень волосатості на обличчі.

Масажні лінії на обличчі

Чоло: проводьте обома руками в протилежні боки від центру лоба до скроней.

проводьте обома руками в протилежні боки від центру лоба до скроней. Очі: масажуйте легкими рухами навколо очного яблука. Тобто, від внутрішнього кутика ока до зовнішнього по верхній повіці, а потім в протилежному напрямі. З нижнього повікою така сама техніка, але починати треба навпаки: від зовнішнього кутика до внутрішнього.

масажуйте легкими рухами навколо очного яблука. Тобто, від внутрішнього кутика ока до зовнішнього по верхній повіці, а потім в протилежному напрямі. З нижнього повікою така сама техніка, але починати треба навпаки: від зовнішнього кутика до внутрішнього. Ніс: починайте масажувати із перенісся – верхньої частини носа, яка є між очима й безпосередньо прилягає до лоба, утворюючи заглиблення. Від неї плавно опускайтесь до кінчика носа по його верхній "спинці". На кінчику носа зупиніться та переходьте на крила.

починайте масажувати із перенісся – верхньої частини носа, яка є між очима й безпосередньо прилягає до лоба, утворюючи заглиблення. Від неї плавно опускайтесь до кінчика носа по його верхній "спинці". На кінчику носа зупиніться та переходьте на крила. Щоки : тут важливо рухатись від кутиків рота до слухових ходів у вухах.

: тут важливо рухатись від кутиків рота до слухових ходів у вухах. Підборіддя: зробіть точку обома пальчиками в центрі підборіддя та розводьте їх у протилежному напрямку до мочок вух.

зробіть точку обома пальчиками в центрі підборіддя та розводьте їх у протилежному напрямку до мочок вух. Губи: проводьте пальцями від середини верхньої губи до крил носа. А потім знову поверніться до губи і масажуйте лініями до верхньої частини вуха.

Нагадаємо: перед масажем обличчя ретельно очистіть його та вимийте руки з милом. Для кращого ефекту капніть на долоні трішки ефірної олії.



Масажні лінії обличчя / Фото з відкритих джерел

Як правильно робити масаж обличчя самостійно

Важливо, щоб шкіра була зафіксованою та не розтягувалась. Для цього відведіть підборіддя трішки вперед і легенько відкрийте рот. Завжди масаж обличчя починайте із верхньої частини. Круговими рухами пальців проведіть за масажними лініями на чолі: від середини до скронь. Повторіть 3 рази. Ще можете покласти за цією ж схемою провести долонями, але просто за лініями без кругових рухів. Натомість періодично зупиняйтесь і легенько натискайте на обличчя.

Чоло також можна масажувати в напрямку від брів до лінії росту волосся. Пізніше опускайтеся вниз: затуліть очі і легенько починайте масажувати повіки. Подушечками безіменних пальців за бажанням обережні натисніть на внутрішні кутики очей.

Щоб зробити масаж ефективнішим, вам потрібно знати: кругові рухи тонізують шкіру, додають еластичності і пружності, розтирання і легке пощипування – знімає спазм, стимулює кровообіг, поплескування розслабляє м’язи і зменшує набряки.