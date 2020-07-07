У багатьох вигляд шкіри влітку асоціюється із звабливою засмагою, спокусливою вологою та блиском. Насправді без вашої допомоги обличчя не отримає такого ефекту лише через те, що прийшло літо. Вам доведеться застосувати макіяж, аби досягти бажаного.

У літньому макіяжі головне правильно пройти етап створення ідеального тону шкіри. Vogue поділився поетапною інструкцією, як можна легко перетворити тьмяну та нерівномірну шкіру на сяючу, зволожену та ідеальну. Читайте також: Ідеальна шкіра обличчя в домашніх умовах: як цього досягти Як досягти ефекту літньої шкіри Підготуйте обличчя до макіяжу. Зволожте його спеціальними сироватками чи лосьйонами, аби майбутня основа краще на неї лягла. Не забудьте про нанесення засобів із високим рівнем SPF, якщо збираєтеся на вулицю.

Зволожте його спеціальними сироватками чи лосьйонами, аби майбутня основа краще на неї лягла. Не забудьте про нанесення засобів із високим рівнем SPF, якщо збираєтеся на вулицю. Додайте сяйва. Це можна зробити за допомогою автозасмаги для обличчя із перламутровими частинками. Краще обирати кремові текстури. Таким чином ви зможете створити ефект природньої засмаги на шкірі.

Це можна зробити за допомогою автозасмаги для обличчя із перламутровими частинками. Краще обирати кремові текстури. Таким чином ви зможете створити ефект природньої засмаги на шкірі. Перша база. Тональна основа влітку для шкіри повинна бути максимально легкої консистенції. Вона повинна впоратися із основними завданнями: вирівняти тон шкіри, замаскувати почервоніння та маленькі недоліки.

Літній макіяж має свої особливості / Фото Unsplash Бронзер та рум’яна. Для природного вигляду цих продуктів наносіть їх лише на найнеобхідніші ділянки: вилиці та ніс. Не обирайте порошкоподібної декоративної косметики, бо виглядатиме "важкою" на шкірі.

Для природного вигляду цих продуктів наносіть їх лише на найнеобхідніші ділянки: вилиці та ніс. Не обирайте порошкоподібної декоративної косметики, бо виглядатиме "важкою" на шкірі. Висвітліть. Існують спеціальні освітлювачі для обличчя. Якщо ви прагнете ефекту літнього сяйва, то потрібно ними скористатися. Цей крок одночасно зафіксує усі попередні ваші дії у створенні макіяжу.

Існують спеціальні освітлювачі для обличчя. Якщо ви прагнете ефекту літнього сяйва, то потрібно ними скористатися. Цей крок одночасно зафіксує усі попередні ваші дії у створенні макіяжу. Веснянки будуть доречними. Не всі отримали поцілунок сонця та не мають природне ластовиння. Проте останнім часом це один із головних літніх трендів. Ви можете самостійно намалювати акуратні веснянки спеціальним косметичним засобом або звичайною коричневою підводкою для очей.