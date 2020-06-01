Прищі на обличчі – це вічна проблема усіх жінок незалежно від віку. Вони можуть з’являтися періодично або ставати хронічними. Зазвичай, щоб позбутися наслідків, необхідно знайти першопричину. У цьому пошуку найважливіше навчитися відрізняти правдиву інформацію від міфів, які часто сприймають за чисту монету.

Коли справа стосується запобігання чи лікування прищів, то варто прислухатися не до порад від подруг, а поцікавитися думкою кваліфікованих експертів. Сандра Лі є дерматологинею, докторкою медичних наук, створила власний косметичний бренд засобів по догляду за шкірою. Прищі – це її спеціалізація. Вона знає про них все і навіть більше. Тому поділилася міфами про прищі із PopSugar.

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Міфи про прищі

Наявність прищів – обов’язково "брудна шкіра"

Сандра Лі каже, що прищі не є вашою провиною. І тут не справа в зайвому шматочку піци перед сном чи незміненій наволочці подушки. Недоліки на шкірі обличчя не виникають внаслідок внутрішнього чи зовнішнього забруднення. Лікарка переконала, що тут вся справа в гормонах та генетиці. Якщо у жінки є збій гормонів, то вони виробляють більше олій, які шукають вихід на зовні і знаходять через шкірний покрив. Наприклад, це буває під час вагітності чи овуляції, коли гормони збиваються через природні причини, але є й інші.

Вугрі можна вилікувати, видавлюючи їх самостійно

Знадобиться велика сила волі, щоб втриматися від спокуси вичавити некрасиве "утворення" на обличчі, яке псує увесь зовнішній вигляд. Позбутися вугрів самостійно насправді важче, ніж здається на перший погляд. А, якщо зробити це неправильно, то можна створити ще більше проблем, ніж було до того. Зокрема появу комедонів легко запобігти, якщо дотримуватися правил щоденного догляду за шкірою.



Надмірне очищення шкіри сприяє появі прищів / Фото Pexels

Чим більше мити, тим буде краще

Надмірне очищення шкіри також може викликати різноманітні висипи на обличчі. Важливо щоденно робити процедуру ОТЗ (очищення, тонування та зволоження). Але відчувати міру у використанні спеціальних засобів, які потрібні для її проведення.

Ви можете зменшити пори

Санда Лі запевняє, що назавжди змінити розмір пор ви не зможете, якби не намагалися. Вони здатні до природнього розширення внаслідок старіння шкіри та втрати еластичності. Проте ви можете сповільнити цей процес, якщо визначите, який продукт закупорює та розширює ваші пори. Будьте обережні із косметичними засобами, які призначені для звуження пор, бо зазвичай вони дорого коштують, але є малоефективними.