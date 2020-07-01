Місячний календар стрижок на липень 2020: корисні поради

Для зміни іміджу варто обирати вдалий день, бо саме від нього залежить, як вплине цей вчинок на ваше життя. Існують дати, коли стрижка сприятиме вашому кар’єрному та особистісному розвитку. Проте інколи її слід зробити в інший день, якщо хочете уникнути негараздів.

Можливо, ви будете здивовані, коли почуєте, що фаза місяця має зв'язок із сприятливим періодом для стрижки. Астрологи у цьому переконані, тому вони рекомендують дізнатися про енергетику певного дня, перш ніж записуватися до перукаря. Для цього й існує місячний календар стрижок на липень 2020.

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За місячним календарем на липень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння – 19 липня о 5 годині 42 хвилини.

Повний місяць – 3 липня о 18 годині 59 хвилин.

Зростаючий місяць з 1 по 2 липня та з 20 по 31 липня 2020, окрім 25 липня.

Спадаючий місяць з 4 по 10 липня та 12-18 липня 2020.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 липня (середа) – якщо прагнете отримати густе волосся та сприяти його росту, то стрижіться у другій половині дня. А час до обіду витратьте на вибір трендової зачіски.

2 липня (четвер) – енергетично наповнений день. Стрижка у такий період принесе вам успіх на роботі та належну оцінку ваших старань в очах начальства.

3 липня (п’ятниця) – у цей спекотний літній день краще не стригтися. Проте зміна кольору волосся буде вдалим рішенням. Обирайте відтінок кардинально протилежний своєму.

4 липня (субота) – не можна обрати більш рекомендованого часу для стрижки. Це буде перша ніч спадаючого місяця, тому перед нею доречно зробити стрижку, яка поверне вас у часі. А саме: один із літніх трендів це варіанти зачісок, які були популярними у 90-х.

5 липня (неділя) – якщо підрізати волосся у цей день, то воно буде неслухняним та повільно ростиме.

6 липня (понеділок) – позбуватися великої довжини волосся не варто. Краще просто підрізати кінчики.

7 липня (вівторок) – наважтеся на ті зміни, яких давно хотіли, але не робили через певні упередження. Будь-які ризиковані дії з волоссям у цей день матимуть позитивні наслідки.

8 липня (середа) – експериментуйте із плетіннями, але стригтися не слід, бо це може закінчитися випадінням волосся.

9 липня (четвер) – власницям хвилястого волосся, які прагнуть його постійно вирівняти, можна наважитися сьогодні на стрижку. Ефект вас приємно здивує.

10 липня (п’ятниця) – зробіть модну гривку. Пасма волосся ляжуть акуратно та із ними не буде проблем під час майбутніх укладок.

11 липня (субота) – вдалий час для домашніх стрижок. Спробуйте самостійно позбутися посічених кінчиків.

12 липня (неділя) – день сприятливий для збагачення ваших знань про особливості волосся. Дізнайтеся сьогодні про нього нову інформацію, а стрижку відкладіть на інший день.

13 липня (понеділок) – присвятіть вечір домашнім процедурам догляду за волоссям. Адже одна стрижка не врятує ситуації. Аби мати розкішну шевелюру, варто про неї дбати регулярно.

14 липня (вівторок) – астрологи описують цю дату, як сприятливу для зміни іміджу. Якщо ви зробите ризиковану стрижку, то проблем із вкладанням волосся не буде.

15 липня (середа) – довге підрізати, коротке наростити. Енергетика дня допоможе вам досягнути омріяного результату.

16 липня (четвер) – стрижка сьогодні повинна бути незапланованою. Довіртеся професіоналізму свого перукаря.

17 липня (п’ятниця) – якщо ваше волосся останнім часом активно почало тьмяніти, втратило природній блиск та об’єм, то маніпуляції з ним у цю дату підуть лише на користь.

18 липня (субота) – виходьте за рамки, приміряйте нові образи у вигляді зміни кольору волосся, але від стрижки утримайтеся.

19 липня (неділя) – період молодика не сприятливий для зміни довжини волосся.

20 липня (понеділок) – якщо ви нарешті підготувалися до прийому у перукаря, то не зволікайте. Після стрижки на вас очікує ряд компліментів від шанувальників.

21 липня (вівторок) – досить сумніватися, чи варто вкорочувати свою довгу косу. Життя і так рутинне, тому почніть з мінімальних змін.

22 липня (середа) – волосся сіктиметься, якщо із ними щось робити сьогодні.

23 липня (четвер) – дата для процедур, які передбачають лікування батоксом, біозавивку, кератинове випрямлення, мезотерапію та інші.

24 липня (п’ятниця) – спробуйте зробити модну "порвану" гривку або стрижку каскад.

25 липня (субота) – сьогоднішні зміни в образі сприятимуть налагодженню відносин із другою половинкою та з іншими членами родини.

26 липня (неділя) – зважте усі "за" та "проти" у питання, чи варто вам стригтися. Запитайте поради у близьких, а наступного дня прийміть правильне рішення.

27 липня (понеділок) – почніть тиждень яскраво. Наприклад, стрижкою, з якою себе раніше не уявляли.

28 липня (вівторок) – будь-які маніпуляції із волоссям тягнутимуть за собою проблеми із зовнішнім виглядом.

29 липня (середа) – надихніться зачіскою когось із зірок і спробуйте її відтворити на собі самостійно або з допомогою спеціаліста.

30 липня (четвер) – час оновити колір волосся.

31 липня (п’ятниця) – якщо ви чекали найкращого дня для стрижки, то він сьогодні. Кінець місяця сприяє успіху кожного вашого рішення. Не слід більше відкладати стрижку на потім. Зробіть її просто зараз.