До вибору дня для стрижки потрібно підходити відповідально. Адже саме від фази місяця може прямо залежати, як вестиме себе волосся опісля. Аби воно не почало випадати, сіктися, ламатися, важко вкладатися – варто дізнатися, коли саме буде сприятливий день, щоб стригти волосся. Ви будете здивовані, як позитивно вплине на ваше життя зміна іміджу у вдалий для цього час.

Напевно, ви не раз зверталися за порадою до гороскопів, коли збиралися підписати важливий контракт чи почати нові стосунки. Так само із зовнішніми змінами у житті. Варто прислухатися не лише до внутрішньої інтуїції, а й до рекомендацій природи.

За місячним календарем на червень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Новолуння – 21 червня о 9 годині 42 хвилини.

Повний місяць – 5 червня о 22 годині 13 хвилин.

Зростаючий місяць з 21 по 28 червня 2020.

Спадаючий місяць з 5 по 13 червня та 13-21 червня 2020.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 червня (понеділок) – перший літній день є ідеальним часом для зміни іміджу. Сьогодні ви можете наважитися зробити трендову коротку стрижку боб.

2 червня (вівторок) – у цей день краще не робити кардинальних змін. Але, якщо вам потрібно підрізати кінчики волосся, то не відкладайте на потім.

3 червня (середа) – дата наповнена сильною енергією, якщо хочете мати красиве волосся, то потрібно цього дня добре про нього подбати: зробіть маску, проскрабуйте шкіру голови, вимийте волосся із використанням шампуню та кондиціонеру. Але стригти не варто.



Коли можна стригтися у червні / Фото Unsplash

4 червня (четвер) – день експериментів. Зробіть ту стрижку, на яку давно не наважувалися.

5 червня (п’ятниця) – у повню краще подумати над стрижкою, якої б вам хотілося, аніж робити її.

6 червня (субота) – якщо підрізати волосся у цей день, то весь місяць у вас не виникатиме жодних проблем з укладкою. Пасма не будуть пухнастими, не вибиватимуться із зачіски, а тішитимуть вас незвичною слухняністю.

7 червня (неділя) – невдалий день, щоб робити кардинальні зміни у своїй зовнішності. Краще надайте більше уваги догляду за волоссям.

8 червня (понеділок) – сьогодні можете навіть самостійно проекспериментувати із своєю зачіскою. Навчіться самостійно підрізати волосся в домашніх умовах і зробіть це саме 8 червня.

9 червня (вівторок) – стрижіться, стрижіться і ще раз стрижіться. Щоб ви собі не обрали, фаза місяця вдало відобразиться на вашому волоссі.

10 червня (середа) – яку б стрижку ви не зробили цього дня, компліментів вас чекатиме багато.

11 червня (четвер) – якщо ви хочете зберегти хороший стан свого волосся, то в цей день краще його не чіпати.

12 червня (п’ятниця) – рекомендується стригтись володаркам сухого та посіченого волосся. Спадаючий місяць посприяє оздоровленню вашої шевелюри.

13 червня (субота) – зверніть увагу на гривку. Якщо вона вам давно припала до душі, але існувало багато сумнівів, то це саме час, щоб їх відкинути. Наважтеся. Вам дуже личитиме.

14 червня (неділя) – можете пофарбувати волосся. Але стригти не потрібно.

15 червня (понеділок) – почніть новий тиждень із оновленої зачіски. Втілюйте навіть найбільш екстремальні бажання. Хотіли довге волосся перетворити на піксі стрижку – всі дороги відкриті.



Які дні будуть сприятливими для стрижки / Фото Pexels

16 червня (вівторок) – день несприятливий для змін. Експерименти з волоссям можуть мати негативні наслідки.

17 червня (середа) – сьогодні можна підрізати волосся по мінімуму. Нехай це будуть кінчики або пасма, які обрамляють обличчя. Разом із такими невеликими змінами у ваш дім прийде затишок та благополуччя.

18 червня (четвер) – дозволяється робити будь-які маніпуляції з волоссям. Новий образ стане причиною уваги з боку протилежної статі.

19 червня (п’ятниця) – стрижка у цей день сприятиме успіху на роботі та просуванню по кар’єрній ланці.

20 червня (субота) – якщо ви давно в пошуку душевної рівноваги, то вкорочення шевелюри у цей день нарешті вам її подарує. Вибирайте салонну стрижку.

21 червня (неділя) – не змінюйте нічого, аби уникнути негараздів в особистому житті.

22 червня (понеділок) – підійдіть відповідально до вибору стрижки. Сьогодні не варто робити імпульсивних рішень. Постарайтеся визначитись самостійно, що вам подобається, а не слухати порад близьких та рідних.

23 червня (вівторок) – відвідайте перукаря та змініть свій імідж: пострижіться та пофарбуйтеся. Це піде на користь вашому внутрішньому сприйняттю себе.

24 червня (середа) – стрижка, зроблена у цей день, щоразу подобатиметься вам все більше. Щоб відчувати себе впевненіше, не вагайтеся.

25 червня (четвер) – раптова втрата великої довжини волосся спричинить стрес у вашому організмі. Перенесіть візит до перукаря на інший день.



В який день потрібно стригтися, щоб бути щасливою / Фото Pexels

26 червня (п’ятниця) – відійдіть від стандартів та зробіть незвичну для себе стрижку. Ви здивуєтеся, як вона позитивно вплине на перебіг подій у вашому житті.

27 червня (субота) – можна зробити гривку, але загальної довжики краще не чіпати.

28 червня (неділя) – у першій половині дня неблагополучно робити будь-які дії з волоссям. Після обіду можете лише змінити його відтінок, стригти не рекомендуємо.

29 червня (понеділок) – у вас ще є шанс стрибнути в останній вагон сприятливих днів для стрижки у червня. Зміни у вашому волоссі підуть на користь на лише вам, а й піднімуть настрій у всіх оточуючих. Ви випромінюватимете енергію краси та натхнення.

30 червня (вівторок) – не робіть вагомих змін у своїй зовнішності. Чекайте сприятливих днів для стрижки у наступному місяці.