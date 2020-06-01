Коли можна стригти волосся: місячний календар стрижок на червень 2020
До вибору дня для стрижки потрібно підходити відповідально. Адже саме від фази місяця може прямо залежати, як вестиме себе волосся опісля. Аби воно не почало випадати, сіктися, ламатися, важко вкладатися – варто дізнатися, коли саме буде сприятливий день, щоб стригти волосся. Ви будете здивовані, як позитивно вплине на ваше життя зміна іміджу у вдалий для цього час.
Напевно, ви не раз зверталися за порадою до гороскопів, коли збиралися підписати важливий контракт чи почати нові стосунки. Так само із зовнішніми змінами у житті. Варто прислухатися не лише до внутрішньої інтуїції, а й до рекомендацій природи.
За місячним календарем на червень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:
Новолуння – 21 червня о 9 годині 42 хвилини.
Повний місяць – 5 червня о 22 годині 13 хвилин.
Зростаючий місяць з 21 по 28 червня 2020.
Спадаючий місяць з 5 по 13 червня та 13-21 червня 2020.
З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:
1 червня (понеділок) – перший літній день є ідеальним часом для зміни іміджу. Сьогодні ви можете наважитися зробити трендову коротку стрижку боб.
2 червня (вівторок) – у цей день краще не робити кардинальних змін. Але, якщо вам потрібно підрізати кінчики волосся, то не відкладайте на потім.
3 червня (середа) – дата наповнена сильною енергією, якщо хочете мати красиве волосся, то потрібно цього дня добре про нього подбати: зробіть маску, проскрабуйте шкіру голови, вимийте волосся із використанням шампуню та кондиціонеру. Але стригти не варто.
Коли можна стригтися у червні / Фото Unsplash
4 червня (четвер) – день експериментів. Зробіть ту стрижку, на яку давно не наважувалися.
5 червня (п’ятниця) – у повню краще подумати над стрижкою, якої б вам хотілося, аніж робити її.
6 червня (субота) – якщо підрізати волосся у цей день, то весь місяць у вас не виникатиме жодних проблем з укладкою. Пасма не будуть пухнастими, не вибиватимуться із зачіски, а тішитимуть вас незвичною слухняністю.
7 червня (неділя) – невдалий день, щоб робити кардинальні зміни у своїй зовнішності. Краще надайте більше уваги догляду за волоссям.
8 червня (понеділок) – сьогодні можете навіть самостійно проекспериментувати із своєю зачіскою. Навчіться самостійно підрізати волосся в домашніх умовах і зробіть це саме 8 червня.
9 червня (вівторок) – стрижіться, стрижіться і ще раз стрижіться. Щоб ви собі не обрали, фаза місяця вдало відобразиться на вашому волоссі.
10 червня (середа) – яку б стрижку ви не зробили цього дня, компліментів вас чекатиме багато.
11 червня (четвер) – якщо ви хочете зберегти хороший стан свого волосся, то в цей день краще його не чіпати.
12 червня (п’ятниця) – рекомендується стригтись володаркам сухого та посіченого волосся. Спадаючий місяць посприяє оздоровленню вашої шевелюри.
13 червня (субота) – зверніть увагу на гривку. Якщо вона вам давно припала до душі, але існувало багато сумнівів, то це саме час, щоб їх відкинути. Наважтеся. Вам дуже личитиме.
14 червня (неділя) – можете пофарбувати волосся. Але стригти не потрібно.
15 червня (понеділок) – почніть новий тиждень із оновленої зачіски. Втілюйте навіть найбільш екстремальні бажання. Хотіли довге волосся перетворити на піксі стрижку – всі дороги відкриті.
Які дні будуть сприятливими для стрижки / Фото Pexels
16 червня (вівторок) – день несприятливий для змін. Експерименти з волоссям можуть мати негативні наслідки.
17 червня (середа) – сьогодні можна підрізати волосся по мінімуму. Нехай це будуть кінчики або пасма, які обрамляють обличчя. Разом із такими невеликими змінами у ваш дім прийде затишок та благополуччя.
18 червня (четвер) – дозволяється робити будь-які маніпуляції з волоссям. Новий образ стане причиною уваги з боку протилежної статі.
19 червня (п’ятниця) – стрижка у цей день сприятиме успіху на роботі та просуванню по кар’єрній ланці.
20 червня (субота) – якщо ви давно в пошуку душевної рівноваги, то вкорочення шевелюри у цей день нарешті вам її подарує. Вибирайте салонну стрижку.
21 червня (неділя) – не змінюйте нічого, аби уникнути негараздів в особистому житті.
22 червня (понеділок) – підійдіть відповідально до вибору стрижки. Сьогодні не варто робити імпульсивних рішень. Постарайтеся визначитись самостійно, що вам подобається, а не слухати порад близьких та рідних.
23 червня (вівторок) – відвідайте перукаря та змініть свій імідж: пострижіться та пофарбуйтеся. Це піде на користь вашому внутрішньому сприйняттю себе.
24 червня (середа) – стрижка, зроблена у цей день, щоразу подобатиметься вам все більше. Щоб відчувати себе впевненіше, не вагайтеся.
25 червня (четвер) – раптова втрата великої довжини волосся спричинить стрес у вашому організмі. Перенесіть візит до перукаря на інший день.
В який день потрібно стригтися, щоб бути щасливою / Фото Pexels
26 червня (п’ятниця) – відійдіть від стандартів та зробіть незвичну для себе стрижку. Ви здивуєтеся, як вона позитивно вплине на перебіг подій у вашому житті.
27 червня (субота) – можна зробити гривку, але загальної довжики краще не чіпати.
28 червня (неділя) – у першій половині дня неблагополучно робити будь-які дії з волоссям. Після обіду можете лише змінити його відтінок, стригти не рекомендуємо.
29 червня (понеділок) – у вас ще є шанс стрибнути в останній вагон сприятливих днів для стрижки у червня. Зміни у вашому волоссі підуть на користь на лише вам, а й піднімуть настрій у всіх оточуючих. Ви випромінюватимете енергію краси та натхнення.
30 червня (вівторок) – не робіть вагомих змін у своїй зовнішності. Чекайте сприятливих днів для стрижки у наступному місяці.