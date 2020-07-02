Надя Дорофєєва підняла собі настрій яскравим літнім манікюром

Популярна співачка часто тішить себе та прихильників яскравими образами. Цього разу Надя Дорофєєва вирішила додати яскравих фарб до літніх буднів за допомогою цікавого манікюру. Вона черговий раз довела, що неонові відтінки – це чудове рішення для дизайну нігтів влітку 2020.

Тренди літа 2020 дозволяють повністю вийти зі своєї зони комфорту та спробувати додати щось нетипове до свого образу. Надя Дорофєєва продемонструвала це у вигляді арту квітів, хмаринок, вогню та смайликів на нігтях. Новий манікюр зірка показала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Красу на нігтях виконавиці створювали майстрині манікюру у студії NAILSMADE Studio & School, посилання на профіль якої Надя додала у відео. Зірка віддала перевагу веселому дизайну та яскравим кольорам. Навіть відносно невелика довжина нігтів не зупинила попспівачку. Їй вдалося отримати бажаний результат.



Літній манікюр Наді Дорофєєвої / Instagram / @nadyadorofeeva

Звісно такий варіант манікюру не підійде, якщо ви щоденно ходите на роботу в офіс. Проте для відпочинку та відпустки саме те, що треба, аби підняти настрій собі та оточуючим. Також ви можете спробувати інший літній нейл-арт. Наприклад: малюнки фруктів та ягід, морської тематики, райдужний манікюр чи більш стриманий toffee nails.



Надя Дорофєєва обрала яскравий нейл-арт/ Instagram / @nadyadorofeeva