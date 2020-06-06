Кусання губ відбувається у двох випадках: випадково під час розмови або жування їжі, і підсвідомо – на психологічному рівні. Укус губи вважають фізичною реакцією на певний емоційний стан. Такий, як стрес чи тривожність. Також така звичка псує ваш зовнішній вигляд, тому її потрібно позбутися.

Покусані губи виглядають неестетично, але це може мати серйозніше підґрунтя. Фізичними причинами кусання губ може бути неправильний прикус, скронево-нижньощелепний розлад та інші. Проте є психологічні фактори, яких легко позбутися, пише Medical News Today.

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Про проблему

Хронічне кусання губ є одним з прикладів поведінки, орієнтованої на тіло. Вона виникає, як спосіб боротьби з відчуттям дискомфорту та тривожності. Дослідники кажуть, що в кого є близькі родичі, які страждають вищезгаданою проблемою, то такі люди можуть швидше розвиватися. Однак, не варто самостійно ставити собі діагноз. Дослідження 2014 року свідчать, що навіть думка про ці звички може змусити людину реагувати на них. Просто, згадавши про покусування губ, ви починаєте їх кусати.

Важливо знати! Поведінка, орієнтована на тіло, означає будь-яку свідомо самонаправлену дію, яка пошкоджує шкіру, волосся чи нігті.



Привабливі губи без слідів від покусування / Фото Pixabay

Побічні ефекти

Дехто може навіть не помічати нав’язливого покусування губ, окрім їхнього некрасивого вигляду та проблем із нанесенням помади. А інші мають високу ймовірність отримати серйозніші ускладнення. Серед них:

хворобливий вигляд губ

запалення на губах

почервоніння

набряклість

кровоточивість

Якщо ви помічаєте за собою схильність кусати губи, то варто вирішувати проблему на етапі її зародження. І не чекати, коли з’являться очевидні симптоми. Позбутьтеся цієї звички, скрабуйте губи та правильно доглядайте за ними, аби вам подобалось власне відображення у дзеркалі.