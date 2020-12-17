Найбільш сексуальні варіанти стрижки піксі всіх часів: стильні фото
Піксі – стильна, вишукана, елегантна та сексуальна. Ця стрижка користується популярністю не лише в сучасних жінок, але й свого часу була фавориткою таких ікон стилю і краси, як Міа Ферроу та Твіггі. Якщо ви прагнете кардинальних змін іміджу, то стрижка піксі стане вдалим рішенням.
Стрижка жінки повинна додавати їй не лише хорошого настрою, але й сексуальності. Cosmopolitan зібрав різні варіанти піксі на відомих жінках всіх часів, які hair-експерти вважають найбільш привабливими.
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Модні і сексуальні стрижки піксі
Міа Ферроу
Сієна Міллер
Ріанна
Енн Гетевей
Шарліз Терон
Мішель Вільямс
Скарлетт Йоганссон
Сіара
Холзі
Зої Кравіц
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