Влітку так хочеться підкреслити натуральну красу свого обличчя, тіла та волосся. Особливої легкості та чарівності літньому образу додають пляжні локони. Є декілька простих технік їхнього створення. Вам знадобиться трішки часу, аби створити таку зачіску, як у Блейк Лайвлі, Дженніфер Еністон, Джессіки Альби чи Бейонсе.

Перевага пляжних локонів у тому, що вони підходять для усіх форм обличчя, типів волосся та й виглядають доречно на жінках різного віку. Good Housekeeping зібрали відео, на яких показано, як правильно робити пляжні локони та які продукти й інструменти для цього потрібні. Яку б техніку завивки волосся ви не обрали, пам’ятайте про необхідність використання спеціального термозахисту.

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Завивка волосся у хвостику

Важливо знати, що пляжні локони повинні починатися приблизно із середини довжини вашого волосся. Накрутити їх, зібравши у високий хвіст, є чудовим рішенням, аби зекономити час та сили. Вам знадобиться пристрій для завивки або випрямляч, яким також можна створити великі пляжні кучері. Також у хвості зручно те, що вам буде легко розмежовувати накручене волосся і те, до якого ще не дійшла черга. Час відтворення такого способу займе на більше 10 хвилин.

Локони, створені за допомогою звичайного повітря

Це є найприродніший та найлегший метод для накручення волосся. Тому що для нього вам знадобиться лише вимите вологе волосся, засіб для вкладання та 2 гумки для волосся. Розділіть вологі пасма на 2 частини. Потім починайте міцно їх закручувати, формуючи джгути. На вашій потилиці мають утворитися дві "булочки" із волосся. Закріпіть їх резинками. І тепер дозвольте свіжому повітрю висушити ваше волосся. Найкраще робити таку процедуру перед сном, аби на ранок прокинутися вже із сухими пляжними локонами.

Локони за 2 хвилин

Так оперативно можна накрутити локони, якщо використовувати для цього випрямляч. Вам доведеться просто розділити волосся навпіл або на більше частин, якщо воно у вас дуже густе. Акуратно закрутіть пасма в джгут і проведіть по них декілька разів добре нагрітим випрямлячем.

Пляжні локони на короткому волоссі

Володаркам короткого волосся буде важче відтворити красиві пляжні локони, але цілком можливо. Вам знадобиться спеціальна плойка для накручування. Від неї також залежить форма локонів, тому зверніть на це уваги при покупці. Починайте накручувати пасма у напрямі вертикально до голови. Потім відпускайте локон поступово і закріплюйте його одразу спеціальним лаком для фіксації волосся.

Ще один варіант із використанням випрямляча

Добре, що для створення пляжних локонів немає необхідності витрачати гроші на нову спеціальну плойку чи бігуді, якщо у вас є лише випрямляч. Ним також можна зробити чудову зачіску. Візьміть маленьке пасмо волосся і накручуйте його на випрямляч. У цій техніці важливо, аби пристрій був напрямлений до підлоги, а не залишався у горизонтальному положенні.