Нові милі бритви для жінок із дизайном Hello Kitty

Результатом співпраці компаній Schick Intuition та Hello Kitty стали жіночі бритви для гоління із милим дизайном. Тепер весела кішка додасть яскравих фарб у ваш монотонний процес гоління.

Ті жінки, які цінують привабливі предмети, не шукатимуть в цих бритвах інтелектуального мотиву, пише Allure. Якщо раніше кішку Hello Kitty зображували лише на іграшках, дитячій канцелярії та одязі, то тепер вона тішитиме навіть дорослих. 26 травня стартували продажі бритви для жінок із новим дизайном Hello Kitty.

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"Hello Kitty – завзята мандрівниця, яка завжди любила досліджувати та пробувати нові речі", – говорять представники Schick про лавандову ручку бритви, де на квітковому тлі зображено, як кицька їде на дельфіні. Мотиви дизайну бритв взяті із мультфільму. Виробники врахували вподобання головної героїні: вона любить музику та грати на музичних інструментах, тому на двох інших бритвах Hello Kitty насолоджується улюбленою мелодією в навушниках.

Окрім оригінального дизайну, бритви мають вбудований твердий кондиціонер для шкіри, який виключає потребу в кремі для гоління. Конструкція із зображенням кішки на дельфіні містить кокосову та мигдальну олії в подушечці над лезами, що пом’якшують шкіру. А в музичній версії є вітамін Е та алое для заспокоєння та зволоження шкіри.

Нагадаємо, що інші бритви із колаборації вищезгаданих компаній, які презентували ще рік тому, жінки застосовували не лише за безпосереднім призначенням – для гоління, а й ділилися враженнями на своїх особистих сторінках в інстаграмі.