Органічна косметика: правда і міфи

10:27, -

Популярність всього органічного зростає. Люди переконані, що хімічні продукти шкодять не лише довкіллю, але й їхньому організму. Більше ніхто не засуджує ідеї міжнародного молодіжного руху 60-х – хіпі. Навпаки, з кожним днем натуральність стає моднішою.