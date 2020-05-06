Органічна косметика: правда і міфи
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Популярність всього органічного зростає. Люди переконані, що хімічні продукти шкодять не лише довкіллю, але й їхньому організму. Більше ніхто не засуджує ідеї міжнародного молодіжного руху 60-х – хіпі. Навпаки, з кожним днем натуральність стає моднішою.
Ця тема відносно нова для нас, тому побутують неправдиві судження щодо переваг та недоліків органічної косметики. Журнал ELLE розділив їх за двома критеріями: правда та міфи.
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Правда
- Жодна тварина не постраждає: ні один з інгредієнтів, які використовують для виготовлення органічної косметики не тестується на тваринах. Зокрема, тваринного походження дозволяється брати лише продукти бджільництва та молочну кислоту. Гліцерин і колаген виробляють з рослинних олій та пшеничних протеїнів.
- Бренди органічної косметики турбуються не лише про власну вигоду, а й про майбутнє планети. Вони роблять органічне пакування з натуральних матеріалів, які потім легко утилізувати або переробити.
- Без пестицидів краще. Рослини для органічної продукції вирощують з мінімальною кількістю пестицидів, без хімічних добрив, радіації чи ГМО. Ґрунт, де вони ростуть, також не обробляється цими речовинами мінімум за три роки до моменту насадження. А в радіусі кілька сотень кілометрів не має фабрик та заводів. Відповідно, рослина, вирощена в таких умовах, матиме більше поживних елементів, ніж інша із забрудненого хімікатами середовища.
- Органічна косметика має ті ж споживчі властивості, що й традиційна. На початку свого зародження органічна продукція, справді, складалася із шампунів та гелів для душу, які погано виділяли піну, тіней зі слабкою пігментацією та короткотривалою стійкістю. Проте ця індустрія стрімко розвивається. І таких проблем сьогодні вже немає.
Виготовлення органічної косметики / Фото Unsplash
Міфи
- Органічний – одразу ефективний, корисний, безпечний. Органічні продукти – це не панацея. Тобто, стовідсотково передбачити, наскільки дієвим буде той чи інший засіб саме для вас – неможливо. Органічний знак на упаковці косметики не можна сприймати, як гарантію ефективності і користі для здоров’я. До вибору "зеленої" косметики теж потрібно підходити відповідально.
- Алергію викликають тільки хімічні інгредієнти. Натуральні компоненти теж можуть спровокувати алергічну реакцію. Все індивідуально. Навіть ефірні олії здатні спричинити алергічні прояви, подразнити шкіру, забити пори, зруйнувати колагенові волокна, підвищити чутливість до сонця.
- Органічний сертифікат – гарантія якості. Поки що чіткі критерії для контролю і визнання продукції органічною не розроблені. Тому будь-який бренд може маркувати свої косметичні засоби як "organic", незалежно від якості виробленого.