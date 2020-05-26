Пірсинг на нігтях – новий тренд в манікюрі

Про пірсинг у вухах, носі, бровах всі чули, але на нігтях – новинка. Це ще один хороший спосіб для самовираження. Тепер нігті можна прикрасити не лише цікавим дизайном, а й справжнім аксесуаром.

Пірсинг для нігтів приваблює своєю ефектністю та доступністю. Техніка виконання доволі зрозуміла, але вимагає неабиякої обережності. Тому вам потрібно звернутися до досвідченого nail-майстра, щоб не нашкодити своїм нігтям. Staleks розповів, які бувають прикраси для нігтів, як їх вибрати та як роблять пірсинг на нігтях.

До теми: Перламутровий манікюр: новий тренд в інстаграмі

Різновиди пірсингу для нігтів

Дрібні прикраси. Це можуть бути маленькі кільця або сережки-цвяшки. Такий варіант пірсингу є найпоширенішим. Він акуратний та зручний. Зокрема вибір колечок дуже великий: звичайні, із ланцюжком, підвіскою, різної товщини та кольору.

Це можуть бути маленькі кільця або сережки-цвяшки. Такий варіант пірсингу є найпоширенішим. Він акуратний та зручний. Зокрема вибір колечок дуже великий: звичайні, із ланцюжком, підвіскою, різної товщини та кольору. Ланцюжки. Напевно, цей найекстравагантніший вид аксесуарів для нігтів. Ланцюжком навіть об’єднують декілька нігтів. Хоча таке рішення може завдавати перший час дискомфорту, але виглядатиме оригінально. Ланцюжки просто просувають наскрізь нігтя або кріплять до колечка.

Напевно, цей найекстравагантніший вид аксесуарів для нігтів. Ланцюжком навіть об’єднують декілька нігтів. Хоча таке рішення може завдавати перший час дискомфорту, але виглядатиме оригінально. Ланцюжки просто просувають наскрізь нігтя або кріплять до колечка. Стилізовані прикраси. Це пірсинг у формі чогось: літер, цифр, символів та інше. Деякі красуні прикрашають ніготь своїми ініціалами.

Як зробити пірсинг на нігтях?

В домашніх умовах проводити таку процедуру спеціалісти робити не рекомендують. Для неї потрібні спеціальні інструменти та навички. А, якщо у вас немає досвіду створення пірсингу на нігтях, то ви можете їм нашкодити: зламати, розшарувати, деформувати. Краще зверніться до стиліста по манікюру.

Підготовка до пірсингу на нігтях нічим не відрізняється від звичайного манікюру. Спочатку майстер зробить вам чистку нігтів, потім сформує їх або наростить за потреби. Згодом повністю створить дизайн і лише тоді проколюватиме отвір для прикраси. Після цього ваш отвір мають зашліфувати по краях і закріпити там аксесуар.

Техніка проколу: