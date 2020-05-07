Пластична операція, не виходячи з дому: як китайський додаток змінює обличчя

У світі, де стандарти краси постійно змінюються, природним шляхом встигати за нововведеннями не вдається. Тому в хірургічних клініках з’являється все більше пацієнток, охочих змінити свою зовнішність. У Китаї додатки з вибору пластичних операцій набирають неабиякої популярності.

За даними Китайської асоціації пластики й естетики, у 2014 році більше 7 мільйонів китайців звернулися до пластичних хірургів. Через три роки ця цифра наблизилась до 16,3 мільйона. Жінки у Китаї роблять пластичні операції, щоб збільшити очі, підняти вилиці, змінити форму носа чи зробити ноги стрункішими, пише CNN.

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Експерти пояснюють це явище тим, що підготуватися до пластичного втручання стало неймовірно легко завдяки таким додаткам, як So-Young і GengMei. У програмах потенційні клієнти можуть вибрати процедуру, забронювати операцію навіть в кредит. Із цим їм допомагають працівники клінік у форматі онлайн.



Стандарти краси в Китаї / Instagram / @bingbing_fan

Додатком GengMei користується 36 мільйонів китайців. З них 20 тисяч хірургів. А So-Young, за словами представників компанії, використовують майже 2,5 тисячі потенційних клієнтів та 6 тисяч хірургів. Програми такі популярні, бо китайці перестали вірити звичайним пошуковим системам, де важко знайти достовірну інформацію про клініки та хірургів. "Люди більше не довіряють результатам пошуку Baidu після декількох медичних скандалів, зв’язаних із платформою. Тому нові додатки стали неофіційними довідниками хірургів".

У So-Young і GengMei можна знайти відгуки задоволених або не дуже людей, які вже пережили хірургічне втручання і поділилися фото "до" і "після". Зокрема вони пишуть про свої враження від конкретної клініки та хірурга. У додатку GengMei є функція доповненої реальності. Вона аналізує риси вашого обличчя і, за певними встановленими "критеріями краси" визначає, що вам потрібно змінити: вколоти батокс, підняти повіки, розгладити зморшки.

Китайське суспільство ще досі дуже патріархальне. Бути красивою в Китаї – означає добитися успіху, вдало вийшовши заміж,

– пояснює спеціалістка з гендерних досліджень в Університеті Гонконгу, Бренда Алегре.



Скріншоти з програми So-Young для створення нового обличчя / Фото The Independent News

Пластичні операції також привабливі своєю доступністю. Додаток надає користувачам доступ до мікрокредитів через сервіс Alipay Huabei, щоб миттєво оплатити вартість операції. Планування операції займає лічені хвилини і все це можна зробити, не виходячи з дому.