Мати красивий, підтягнутий та плоский живіт можливо і без важких фізичних навантажень. Існує спеціальна дихальна вправа, яка активізує м'язи вашого пресу та допомагає їх накачувати. Проте потрібно знати, як її правильно виконувати, і дотримуватися спеціальної техніки.

Вакуум – це вправа, яка підходить як для чоловіків, так і для жінок. Вона пришвидшує метаболізм, стимулює черевні м’язи та спонукає ендокринну систему краще працювати. Більше про вакуум дізнаємося від Cosmopolitan.

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Що таке вакуум

Така вправа допомагає задіяти навіть один із важкодоступних м’язів живота – поперечний. Накачати його, виконуючи стандартні фізичні навантаження, важко. А вакуум має властивість стимулювати до роботи як поверхневі, так і глибокі м’язи пресу.

Після регулярного виконання вакууму зменшуються об’єми талії та живіт стає плоскішим і підтягнутим. Найкращим часом для виконання дихальної вправи вважають ранок, а саме: перед сніданком, коли ваш шлунок ще пустий. Таким чином запускається потік крові до всіх органів, тому обмін речовин відбуватиметься якісніше.

Від вакууму варто утриматися вагітним, а також жінкам під час критичних днів. Якщо ви маєте інші проблеми із черевною порожниною або травленням, то перед початком таких тренувань необхідно проконсультуватися зі спеціалістом.



Дихальні вправи для красивого живота / Фото Unsplash

Як правильно робити вакуум

Його ще називають "маневром втягування живота", який зосереджений на дихальній механіці. Можна почати виконувати вакуум ще в ліжку: ляжте на спину, зігніть ноги в колінах, а руки випряміть на матраці. Потім зробіть великий видих і тягніться пупком до хребта. Чим меншою буде відстань між пупком і хребтом, тим ефективнішою ставатиме вправа. Затримайтеся у такому положенні 15 секунд. Наступні рази спробуйте втримати дихання на 30-60 секунд. В разі потреби робіть невеликі вдихи. Повторіть вправу 3-5 разів.

Аби отримати більше навантаження та кращий результат, робіть вакуум, коли стоїте на ногах або сидите на швейцарському м’ячі, обпершись руками об коліна. Та відтворіть все те саме, що у лежачій позі.

Практикуючи вакуум щодня, намагайтеся також перейти на здорове харчування та робіть додаткові тренування на м’язи всього тіла. Тоді зміни будуть помітними вже через декілька тижнів.

Щоб краще зрозуміти, як потрібно робити вакуум, дивіться відео: