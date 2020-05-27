Чи потрібно чоловікам голити бороду на карантині: пояснення дерматолога

Точиться багато дискусій, стосовно того, наскільки гігієнічно носити довгу бороду, чи накопичується там велика кількість бактерій, як правильно доглядати за бородою. У часи коронавірусу тема бороди знову стала актуальною. Виявилось, що із нею існує більша ймовірність заразитися вірусом і не тільки COVID-19.

Проводячи багато часу вдома, чоловіки вирішують не голити бороди. Чи то для прикраси, чи просто ліньки – загадка. Навіть Коул Спроус, зірка серіалу "Рівердейл ", відпустив вуса та борідку. POPSUGAR пояснив, чому потрібно голити бороду, якщо не хочете захворіти.

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За словами дерматолога та власника мережі перукарень, які дали коментар POPSUGAR, коронавірус може стати вагомою причиною для чоловіків, щоб позбутися бороди. Захисні маски, які зараз рекомендують носити, щоб мінімізувати можливість зараження, можуть бути менш ефективними через волосяний покрив обличчя. Проте це ще залежить від типу маски, яку ви носите. Якщо це найпопулярніша N-95, то виробниками передбачено, щоб вона щільно прилягала до обличчя.

Борода, яка росте на шкірі обличчя, буде перешкоджати ущільнювальній поверхні маски, знижуючи її ефективність,

– каже сертифікований дерматолог Денді Енгельман, доктор медичних наук.



Коул Спроус із борідкою / Instagram / @colesprouse

В більшості лікарень та у медичних кабінетах вже діє політика щодо волосся на обличчі. Лікарі не повинні запускати бороду допоки не закінчиться світова пандемія і зникне необхідність постійно носити маску. Чоловікам, які не працюють у медичних закладах, також рекомендують поголити бороду, щоб користі від захисної маски було більше.