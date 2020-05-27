Потріскані п’яти: 3 рецепти, як позбутися сухості

Незабаром літо, і кожна красуня захоче продемонструвати ніжки в нових босоніжках чи туфлях із відкритою п’яткою. Проте через те, що більше ніж півроку ми носили лише закрите тепле взуття і ніжка не мала кисню, п’яти стали сухими та потрісканими.

Якщо п’яти сухі і ви помічаєте, що шкіра на них лущиться і тріскає, то таку косметичну проблему можна з легкістю усунути в домашніх умовах. Але буває так, що тріщини надто глибокі і періодично кровоточать. В такому випадку краще звернутися до спеціаліста, щоб не нашкодити собі ще більше. Оцініть стан шкіри на п’ятах. Якщо бачите, що впораєтесь самостійно, то ознайомтеся з 3 рятувальними рецептами від Cosmopolitan.

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Як позбутися сухості і тріщин на п’ятах

Рецепт 1. Бананова маска для ніг з авокадо

Що потрібно?

1 спілий банан

1/2 авокадо

1 столова ложка морської солі

3 літри теплої води

Візьміть посудину і розімніть в ній банан та авокадо до однорідної консистенції.

Ці інгредієнти корисні завдяки багатому вмісту поживних речовин. Вітаміни А і Е та омега-жирні кислоти, на які багаті авокадо, сприятимуть швидкому загоєнню ран. А банан володіє зволожувальними властивостями.

Потім зробіть собі гарячу ванночку для ніг із морською сіллю. Розпарте добре ноги, промокніть їх рушником і поки шкіра м’яка, пилочкою для нігтів або спеціальною пемзою видаліть ороговілі клітини шкіри. Важливо робити це обережно, щоб ще більше не пошкодити потріскані ділянки. Сполосніть ноги, щоб позбутися залишків після відпилювання. Нанесіть маску із банана та авокадо на п’ятки і стопи. Залиште на 15-20 хвилин, а потім змийте тепленькою водою. Опісля суху шкіру, на яку ви використовували суміш, зволожте додатково кремом.

Процедуру можна проводити хоч кожен день, допоки не досягнете бажаного результату.



Догляд за ногами в домашніх умовах / Фото Unsplash

Рецепт 2. Медова терапія

Що потрібно?

4 столових ложки меду

3 літри теплої води

Мед є натуральним антисептиком , а також має властивість заспокоювати і зволожувати вашу шкіру. Він найкращий помічник у боротьбі за красиві і доглянуті п’яти. Вам потрібно розчинити вказану кількість меду в теплій воді. Далі починайте розпарювати ноги в тазі з водою і медом протягом 15-20 хвилин. Коли час закінчиться, то витріть п’яти м’яким рушником і обережно починайте опрацьовувати пилочкою відмерлу шкіру. Для закріплення ефекту нанесіть зволожувальний крем.

Повторюйте процедуру 1-2 рази на тиждень. Коли стан шкіри на п’ятках покращиться, то робіть таку ванночку для ніг 1 раз в тиждень, щоб запобігти появі нових тріщин.

Рецепт 3. Лікування кокосовою олією

Що потрібно?

2 столові ложки кокосової олії

3 літри теплої води

1 пара бавовняних шкарпеток

Процедуру потрібно робити перед сном. Розпарте ноги в ємності з водою. Потім відшаруйте ороговілу шкіру з п’ят за допомогою манікюрної пилочки або пемзи. Сполосніть ноги і витріть м’яким рушником, щоб не було залишків видаленої шкіри. Коли стопи і п’яти висохнуть, зволожте їх кокосовою олією. Не економте, але й не наносьте олії надто багато: зберігайте баланс. Одягніть бавовняні шкарпетки, приготуйтеся до сну, добре виспіться, а зранку вимийте олію зі шкіри улюбленим гелем для душу чи милом.

Спочатку лікування п’ят кокосовою олією необхідно робити щоденно. Після помітного покращення регулярно повторюйте процедуру щотижня по 1 разу.



Як потрібно доглядати за п'ятами / Фото Pexels

Щоб результат був швидшим і якіснішим, поєднуйте застосування рецептів: не всі за раз, а по 1 щодня, але різні.