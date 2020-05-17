Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
-
Коли ми прокидаємось, то наше обличчя одразу не готове до викликів зовнішніх подразників. Тому потрібно щоранку витрачати всього 5 хвилин на ритуал, який освіжить та тонізує шкіру. Правильний регулярний догляд за шкірою обличчя та шиї запобігає ранньому старінню.
Професіональна тренерка Тетяна Жемерина розповіла і показала для ранкового шоу "Доброго ранку, Країно", які потрібно виконувати вправи для обличчя та шиї, щоб зберегти їхню молодість. Важливо, що мінітренування необхідно робити щойно прокинувшись зі сну.
Також читайте: Чому сонцезахисний крем рятує шкіру від комп'ютерного світла
Ритуал
- Підійміть вгору та опустіть вниз декілька разів плечі, не напружуючи шию.
- Поверніть плече: однією рукою притримуйте шкіру, а іншою потягніть плече, відводячи його назад. Повторіть так по черзі з лівим і правим плечем.
- Напівоберти головою. Станьте прямо, маківка голови нехай тягнеться вгору, плечі опустіть, шию розслабте. В такому положенні починайте робити легенькі напівоберти головою.
- Кіточкою вилиць потягніться вгору. Відкиньте голову трішки вбік і кісточкою вилиці, наче тягніться догори. Потім повторіть це з іншою вилицею. Припиняйте виконувати вправу, як тільки починаєте відчувати напругу.
- Махи бровами. Покладіть долоні рук на чоло. Таким чином треба зафіксувати шкіру. Лише тоді підіймайте брови та опускайте вниз.
- Вправа лев. Розслабте центр обличчя і витягніть язик, опускаючи його якомога нижче.
Усі вправи потрібно повторювати по 5-7 разів.
Як правильно виконувати ранковий ритуал для молодості шкіри дивіться на відео: