Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї

Коли ми прокидаємось, то наше обличчя одразу не готове до викликів зовнішніх подразників. Тому потрібно щоранку витрачати всього 5 хвилин на ритуал, який освіжить та тонізує шкіру. Правильний регулярний догляд за шкірою обличчя та шиї запобігає ранньому старінню.

Професіональна тренерка Тетяна Жемерина розповіла і показала для ранкового шоу "Доброго ранку, Країно", які потрібно виконувати вправи для обличчя та шиї, щоб зберегти їхню молодість. Важливо, що мінітренування необхідно робити щойно прокинувшись зі сну.

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Ритуал

Підійміть вгору та опустіть вниз декілька разів плечі, не напружуючи шию.

декілька разів плечі, не напружуючи шию. Поверніть плече : однією рукою притримуйте шкіру, а іншою потягніть плече, відводячи його назад. Повторіть так по черзі з лівим і правим плечем.

: однією рукою притримуйте шкіру, а іншою потягніть плече, відводячи його назад. Повторіть так по черзі з лівим і правим плечем. Напівоберти головою. Станьте прямо, маківка голови нехай тягнеться вгору, плечі опустіть, шию розслабте. В такому положенні починайте робити легенькі напівоберти головою.

Станьте прямо, маківка голови нехай тягнеться вгору, плечі опустіть, шию розслабте. В такому положенні починайте робити легенькі напівоберти головою. Кіточкою вилиць потягніться вгору. Відкиньте голову трішки вбік і кісточкою вилиці, наче тягніться догори. Потім повторіть це з іншою вилицею. Припиняйте виконувати вправу, як тільки починаєте відчувати напругу.

Відкиньте голову трішки вбік і кісточкою вилиці, наче тягніться догори. Потім повторіть це з іншою вилицею. Припиняйте виконувати вправу, як тільки починаєте відчувати напругу. Махи бровами. Покладіть долоні рук на чоло. Таким чином треба зафіксувати шкіру. Лише тоді підіймайте брови та опускайте вниз.

Покладіть долоні рук на чоло. Таким чином треба зафіксувати шкіру. Лише тоді підіймайте брови та опускайте вниз. Вправа лев. Розслабте центр обличчя і витягніть язик, опускаючи його якомога нижче.

Усі вправи потрібно повторювати по 5-7 разів.

Як правильно виконувати ранковий ритуал для молодості шкіри дивіться на відео: