Різновиди щіточок для макіяжу: які є щіточки і для чого вони призначені

Щоб зробити красивий макіяж, потрібні не лише засоби декоративної косметики, а й інструменти для їхнього нанесення. Щіточки для макіяжу допомагають легше та професійніше розтушовувати тіні, наносити тональну основу чи оформлювати брови. Для домашнього користування не потрібно купувати весь асортимент щіточок, існуючих на ринку краси. Достатньо мати базовий набір.

Щіточки варто підбирати для конкретного косметичного продукту. Адже скошеним пензликом для малювання стрілок не вдасться ефективно розтушувати тіні на складці повіки. Хоча і той, і той інструмент призначений для створення макіяжу очей. Візажистка із 20-річним стажем із Меріленду поділилася у своєму блозі The Beauty Blotter найголовнішими видами щіточок для макіяжу, які потрібно знати.

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Які бувають щіточки для макіяжу?

Щіточка для консилера (concealer). Ззовні нагадує звичайний пензлик для малювання, але тут ворсинки щільніше прилягають одна до одної. Особливістю щіточки є м’яка головка, якою легко наносити конселер точково на ті ділянки, які хочете замаскувати та на синці під очима.

Ззовні нагадує звичайний пензлик для малювання, але тут ворсинки щільніше прилягають одна до одної. Особливістю щіточки є м’яка головка, якою легко наносити конселер точково на ті ділянки, які хочете замаскувати та на синці під очима. Щіточка для брів (brow). За допомогою плоскої скошеної щіточки можна наносити на брови косметичні продукти різної консистенції: від олівця для брів до спеціальних тіней. Також цією щіточкою можна малювати рівні стрілки на рухомій повіці.

За допомогою плоскої скошеної щіточки можна наносити на брови косметичні продукти різної консистенції: від олівця для брів до спеціальних тіней. Також цією щіточкою можна малювати рівні стрілки на рухомій повіці. Щіточка для тіней (bleanding). Ще її називають "блендинговою" щіточкою. Вона ідеально підходить початківцям для нанесення сухих тіней для повік. Куполоподібною головкою зручно змішувати декілька кольорів тіней та наносити на складку рухомої верхньої повіки.

Ще її називають "блендинговою" щіточкою. Вона ідеально підходить початківцям для нанесення сухих тіней для повік. Куполоподібною головкою зручно змішувати декілька кольорів тіней та наносити на складку рухомої верхньої повіки. Скошена щіточка для тіней (crease). Це ще один вид щіточки для нанесення тіней. Її відмінність від попередньої – м’яко зрізана під кутом головка, але функція та сама. Тільки початківцям нею легше наносити тіні в складку повіки завдяки скошеній формі.

Це ще один вид щіточки для нанесення тіней. Її відмінність від попередньої – м’яко зрізана під кутом головка, але функція та сама. Тільки початківцям нею легше наносити тіні в складку повіки завдяки скошеній формі. Щіточка-олівець (pensil brush). За допомогою цього інструменту можна створити димчастий ефект у погляді, розтушувавши на верхній та нижній повіці тіні. Щіточка невелика за розміром і має форму закінчення олівця.

За допомогою цього інструменту можна створити димчастий ефект у погляді, розтушувавши на верхній та нижній повіці тіні. Щіточка невелика за розміром і має форму закінчення олівця. Велика щіточка для нанесення тіней (flat eyeshadow). Цієї щіточкою можна створити гладку та рівномірну основу тінями на повіці. Вона повинна мати міцну щетину та бути середньої густоти.

Цієї щіточкою можна створити гладку та рівномірну основу тінями на повіці. Вона повинна мати міцну щетину та бути середньої густоти. Щіточка для вій та брів (lash and brow). Вона призначена для того щоб розчісувати брови та вії перед нанесенням головного косметичного засобу. Також можна нею розшаровувати вії після нанесення туші, щоб досягти більшого об’єму. Зазвичай такі щіточки є на іншому кінці олівця для брів.

Вона призначена для того щоб розчісувати брови та вії перед нанесенням головного косметичного засобу. Також можна нею розшаровувати вії після нанесення туші, щоб досягти більшого об’єму. Зазвичай такі щіточки є на іншому кінці олівця для брів. Щіточка для підводки (eyeliner). У неї довга ручка та тонкий кінець. Таким інструментом легко наносити підводку для очей і вимальовувати ідеальні лінії стрілки. Якщо раніше ви користувалися олівцем, то будете приємно здивовані, наскільки легше працювати зі спеціальною щіточкою.

У неї довга ручка та тонкий кінець. Таким інструментом легко наносити підводку для очей і вимальовувати ідеальні лінії стрілки. Якщо раніше ви користувалися олівцем, то будете приємно здивовані, наскільки легше працювати зі спеціальною щіточкою. Щіточка для губ (lip). Без неї можна легко обійтися, але якщо ви прихильниця яскравих чи темних насичених помад, то так можна акуратніше промалювати контур.

Без неї можна легко обійтися, але якщо ви прихильниця яскравих чи темних насичених помад, то так можна акуратніше промалювати контур. Щіточка для основи під макіяж (foundation). Варіацій такого пензля існує багато. Кожен із них підходить конкретній основі. Але більшість рідких текстур зручніше наносити пальцями або вологим б’юті-блендером.

Варіацій такого пензля існує багато. Кожен із них підходить конкретній основі. Але більшість рідких текстур зручніше наносити пальцями або вологим б’юті-блендером. Щіточки для контурної корекції (stippling, powder, blush, bronzer, contour, highlight). Інструментів для цього безліч. Є окремі щіточки для бронзера, рум’ян, коректора, хайлайтера. Різниця між ними незначна. Краще купити одну якісну щіточку, яка б підходила для всіх засобів, ніж багато різних, але дешевих.

Інструментів для цього безліч. Є окремі щіточки для бронзера, рум’ян, коректора, хайлайтера. Різниця між ними незначна. Краще купити одну якісну щіточку, яка б підходила для всіх засобів, ніж багато різних, але дешевих. Щіточка-кабукі. Це пухнаста головка на маленькій ніжці. Її використовують тоді, коли косметичний засіб потрібно нанести товстим щільним шаром. Маленька ніжка дозволяє взяти щіточку максимально близько до ворсу і посилити натиски при нанесенні косметики.

Це пухнаста головка на маленькій ніжці. Її використовують тоді, коли косметичний засіб потрібно нанести товстим щільним шаром. Маленька ніжка дозволяє взяти щіточку максимально близько до ворсу і посилити натиски при нанесенні косметики. Велика щіточка для пудри. Підійде як для розсипчастої, так і для компактної пудри. Об’ємною щіточкою легше рівномірно наносити засіб на обличчя.

Підійде як для розсипчастої, так і для компактної пудри. Об’ємною щіточкою легше рівномірно наносити засіб на обличчя. Аплікатор. Маленька подушечка на короткій чи довгій основі, якою наносять тіні на повіки.

Маленька подушечка на короткій чи довгій основі, якою наносять тіні на повіки. Спонж б’юті-блендер. Головна перевага над всіма щіточками: створює природній вигляд макіяжу. Його потрібно зволожити, нанести на нього тональну основу та вбиваючими рухами нанести на шкіру обличчя. Блогери вважають цей інструмент мастхевом кожної косметички.



Призначення щіточок для макіяжу / Фото The Beauty Blotter

Ми згадали далеко не всі щіточки та аплікатори для макіяжу. Але саме ці є основними. Знаючи про їхні функції, ви можете змінювати свій вибір залежно від власних вподобань та різновиду косметичних засобів. Вони є різними за формою, розміром, діапазоном, матеріалом, довжиною ворсинок та багато інших характеристик. Ви точно знаєте, яку косметику щоденно використовуєте. Тепер залишилось лише придбати до неї потрібні інструменти.