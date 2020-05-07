Рослини в косметології: як використовують та їхні корисні властивості

Рослини почали використовувати в косметології завдяки низькій токсичності та безпечному впливу на шкіру людей. Ми знайомі з багатьма із них. Проте про чудодійні властивості деяких навіть не здогадуємося.

Екокосметика сьогодні користується великим попитом. Тому представники косметичної промисловості намагаються створювати натуральні засоби для своїх клієнтів або хоча б з використанням якомога більшої кількості природних інгредієнтів. Американський цифровий журнал про агрокультуру AgronoMag визначив найпопулярніші рослини, які використовують в косметології, та їхні переваги.

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Трішки історії: вперше про косметику почули 12 000 років тому в Стародавньому Єгипті. Тоді люди помітили користь ефірних олій. І почали використовувати їх навіть у релігійних обрядах. Спочатку косметикою користувалися вищі верстви населення, оскільки її вважали ознакою хорошого статусу в суспільстві та добробуту. Згодом популярність косметичних продуктів поширилась на Рим та Грецію.

Алое вера



Використання алое вера в косметології / Фото Unsplash

Здебільшого цю рослину використовують у фармакології. Але її часто можна помітити у складі багатьох косметичних засобів. Використовують: липкий гель, витягнутий з листя, і жовтий латекс, витягнутий із зовнішнього шару листя.

Яка користь?

Містить понад 75 поживних речовин та 200 інших інгредієнтів. Серед них – 20 мінералів, 18 амінокислот та 12 вітамінів.

Має протизапальну, заспокійливу, тонізуючу, зволожуючу та захисну дії для шкіри.

Використовують: у кремах для обличчя та тіла, засобах для догляду за волоссям та в натуральних дезодорантах.

Троянди



Використання троянд в косметології / Фото Unsplash

Троянда – універсальний боєць. Окрім того, що квіти прикрашають грядку чи не в кожного з нас, з них можна робити домашній декор, ароматизатори, заварювати чай і готувати варення. А найголовніше: троянди – чудовий інгредієнт для створення органічної якісної косметики.

Яка користь?

У трояндовій олії, яку витискають із пелюсток квітів, високий вміст вітаміну C.

Має надзвичайні зволожуючі властивості.

Використовують: у парфумерії, кремах для обличчя та тіла, оліях для тіла та волосся.

Цікаво! Болгарія – один із найбільших експортерів троянди. Тут традиційно вирощується відома болгарська троянда. Менше 1% виробленої в Болгарії рожевої олії залишається в країні, решта експортується у провідні косметичні компанії з Німеччини, Швейцарії та Франції. Троянди в своїх ароматах використовують такі бренди, як Chanel та Dior.

Календула



Використання календули в косметології / Фото Unsplash

Використовувалась календула ще з давніх-давен у народній медицині. Зараз для неї знайшли більш сучасне застосування – у косметології. Тут вона набрала неабиякої популярності завдяки своїм невибагливим умовам до ґрунту та багатофункціональністю у застосуванні.

Яка користь?

Містить ефірні олії та органічні кислоти, які виробляють саліцилову кислоту.

Зменшує почервоніння і загоює шкіру, забезпечує протизапальний ефект.

Використовують: настоянки, ефірні олії, креми для обличчя, засоби для очищення обличчя.

Лаванда



Використання лаванди в косметології / Фото Unsplash

Гаряча ванна з декількома каплями лавандової олії чудово тонізує після важкого дня. Проте це не все на що здатна рослина. Лаванда – чудовий компонент багатьох косметичних засобів.

Яка користь?

Хороші антисептичні властивості.

Зволожує шкіру.

Має приємний запах.

Використовують: для таких ароматичних продуктів, як парфуми, засоби для ванни, у продуктах для догляду за тілом, олії для обличчя, ефірні олії.

Цікаво знати: Французька медична академія використовувала лаванду, як дезінфікуючий засіб під час Другої світової війни.

Жожоба



Використання жожоба в косметології / Фото з відкритих джерел

Раніше жир китів вважався найкращим інгредієнтом у всіх доглядових засобах. Просте у 70-х його замінили олією жожоба. Вчені проводили багато досліджень і зійшлись на думці, що жожоба містить набагато більше корисних елементів. І до тепер кращого замінника не знайшли.

Яка користь?

Олія, яка витягується з рослини, має схожі властивості з шкірним салом, що виділяється шкірою людини. Тому вона чудово живить шкіру і сприяє швидкому загоєнню мікропошкоджень.

Покращує еластичність шкіри та запобігає її зневодненню. Тому чудово підходить для чутливого та сухого типу шкіри.

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Використовують: як інгредієнт в кремах для обличчя.