10 косметических продуктов, которые необходимы летом

Надеемся, что лето не за горами. Пока мы еще сидим дома на самоизоляции, то можно рационально использовать это время и подготовиться к грядущей поре. Летом коже требуется особый уход и декоративную косметику тоже следует сменить.

Лето может служить отличной причиной для того, чтобы наконец обновить состав своей косметички. 24 канал подготовил подборку из необходимых косметических продуктов для будущих жарких месяцев. Интересно знать: Органическая косметика: правда и мифы Какая косметика нужна летом? Пляжный аромат. Войдите в новый сезон с другим ароматом. Приобретите духи, запах которых будет ассоциироваться у вас с летом. Пусть это будет что-то свежее, наполненное морскими нотками, возможно, жасмином и фруктами. Бальзам для губ. Это первый продукт, который нужно положить в летнюю косметичку. Чтобы сэкономить пространство и деньги, купите бальзам с красным оттенком. Его сразу можно будет наносить на губы и использовать вместо румян. Эффект будет еще лучше, потому что бальзам увлажнит соответствующие участки на щеках. Сухой шампунь. Летом не хочется тратить время на постоянное мытье и высушивание волос. Тогда сухой шампунь станет для вас лучшим другом. Он не заметит полноценного очищения волос и кожи головы. Однако может немного отсрочить эту необъодимость. Жидкие тени для век. Выберите цвет своего лета. А потом купите 1 флакон жидких теней для век такого же оттенка. Почему именно жидкие? Потому что опять же экономия времени: вам понадобится всего 10 секунд, чтобы равномерно нанести их на веко и получить идеальный макияж глаз.

Какой косметикой нужно пользоваться летом / Фото Unsplash Солнцезащитный крем. Чтобы не только защищать кожу от старения из-за ультрафиолетовых солнечных лучей, но и получать удовольствие от нанесения солнцезащитного крема, подойдите к выбору сознательно. Обратите внимание на следующие характеристики: есть ли в его составе много микроэлементов и полезных кислот, имеет ли он приятный запах, текстуру, удобную упаковку, прочитайте отзывы перед покупкой. Хайлайтер. Если по-настоящему сиять, то летом. Самый дорогой продукт не всегда является лучшим. Это правило также распространяется на хайлайтеры. Важно только, чтобы пигментация блесток была хорошей. Для этого попробуйте нанести немного продукта на запястье руки и растереть. Масло для тела. Уход за лицом летом очень важен, но не следует забывать о теле. Солнце и высокий уровень сухости могут совсем обезвожить ваше тело. Поэтому приобретите баночку масла для тела с запахом вкусных свежих фруктов и ежедневно пользуйтесь. Водостойкая тушь. Здесь комментарии излишни. Используйте ее только, когда собираетесь нырять в море или бассейне. Минеральная пудра. Она выровняет тон кожи, уберет жирный блеск, легко ляжет на кожу и замаскирует мелкие недостатки. Термальная вода. Она обогащена минеральными солями и микроэлементами. Когда летом очень печет солнце, то это средство спасает вашу кожу лица и тела. Когда вы распілите на себя термальную воду, то кожа вновь становится увлажненной.