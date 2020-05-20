10 летних мейкап трендов 2020 года

Горячая пора года уже на пороге. Лето – это идеальное время для экспериментов с внешностью. Даже самый оригинальный макияж, на который вы давно не решались, летом будет выглядеть уместно. Чтобы не отставать от летних мейкап трендов, нужно узнать о них заранее.

Некоторые весенние тенденции в макияже плавно перейдут в летние, так понравились поклонницам визажа. Журнал Cosmopolitan также удивляет непредсказуемыми яркими мейкап новинками, которые станут популярны летом.

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Горячие розовые губы

Летом смените свою любимую классическую красную помаду на более оригинальный вариант. Попробуйте яркий розовый цвет, похожий на мякоть арбуза. В частности, этот оттенок в тренде не только для губ. Также можно пользоваться розовыми тенями для век, карандашом или подводкой для глаз и освежить скулы.



Розовые губы / Instagram / @missbenitaapplebaum

Графичные линии на глазах

Лето – это когда солнце печет так, что вся косметика может "поплыть" с лица. Именно поэтому тонкие графичные линии на веках, выполненные подводкой для глаз, станут такими модными. Также не останавливайтесь на универсальном черном. Экспериментируйте с разноцветной подводкой. Такой макияж глаз хорошо сочетается с легкой тональной основой и блеском для губ



Тренд 2020 года / Instagram / @anaelisavl

Растушеванный карандаш на внешних уголках

Если графичные линии заставляют вас выходить из своей зоны комфорта, а вы к этому совсем не готовы, то есть альтернатива. Возьмите черный карандаш для глаз, проведите линию по диагонали от внешних уголков глаз и аккуратно растушуйте. Такой трюк сделает взгляд более выразительным и придаст эффект "кошачьего глаза".



Макияж на внешних уголках глаз / Instagram / @nourhanelnaggarmakeup

Крылатые брови

Главное преимущество данного тренда в том, что для его создания не требуется дополнительных косметических средств: карандаша или пудры для бровей. Достаточно просто зачесать брови специальным гелем.



Модные брови летом 2020 / Instagram / @jessicacuda_photographer

Розовые румяна

Розовый – точно цвет лета 2020 года. Теперь не волнуйтесь, если ваше лицо покраснело. Больше не нужно использовать много тонального средства, а просто нанесите на щеки немного розовых румян, чтобы смягчить вид.



Розовый оттенок румян / Instagram / @bien_nice_makeup

Белая подводка

Тренд весны 2020. Суперпрямые линии белой подводкой сделают ваш взгляд таким, как у Джиджи Хадид.



Джиджи Хадид с трендовым мейкапом / Instagram / @gigihadid

Блестящая кожа

Этим летом будет в тренде кожа с макияжем на маслянистой основе. Когда, как не в жаркую пору года, вводить в моду потную кожу.



Тон кожи, трендовый в 2020 / Instagram / @theglowdepartment_

Желтые тени

Если в вашей палитре теней для век есть нетронутый желтый цвет, то настало его время. Красить веки только желтыми тенями – удачный выбор для лета 2020.



Макияж желтыми тенями / Instagram / tarrynbarbieri

Персиковые тени

Если вы не поклонницы желтого, можно не огорчаться, потому что есть альтернатива. Персиковые тени для век также среди мейкап трендов 2020.

Персиковые тени на веках / Instagram / @dreamcatcher.bridal

Голографический смоки айс

Мягкий и соблазнительный, с кремовыми блестящими тенями для век. Да, это голографический макияж глаз, который может быть как дневным, так и вечерним вариантом.



Трендовый смоки айс / Instagram / @kdeenihan