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10 мейк-ап трендов для весны 2020

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Как модно краситься весной 2020
Как модно краситься весной 2020 / www.pexels.com

Весна – это время для экспериментов, нововведений и изменений. Почему бы не начать с макияжа? У вас еще целый месяц, чтобы попробовать на себе 10 оригинальных мейк-ап трендов.

Карантин – это не причина, чтобы забывать выглядеть красиво даже дома. Наоборот, используйте время дома с пользой. "Приходите" на оидеовстречи также хорошо накрашены, удивите коллег. Ресурс InStyle в этом году собрал такие весенние тенденции в макияже, которые поднимут настроение каждой в любой ситуации.

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  1. Белая подводка для глаз

Біла підводка для очей
Макияж с белой подводкой / Instagram / @patricktabeauty

С белой подводкой ваши глаза будут выглядеть большими и контрастными. Но не следует ограничиваться лишь стрелкой по линии ресниц. Экспериментируйте: можно прорисовать складку над веком или внешние уголки глаз графическими изображениями. Если хотите полностью выйти из зоны комфорта, то попробуйте подводки других ярких цветов.

  1. Сочные губы

Соковиті губи
Блески для губ снова в моде / Instagram / @houseofbeautyoff

Вместе с другими трендами 2000-х возвращаются блески для губ. Только выбирайте блеск, который не будет выглядеть липким. Нежный глянцевый блеск на губах легко совместить с любыми макияжем глаз – и smoky eyes, и нежный нюд.

  1. Глаза Моне

Різнокольоровий макіяж
Макияж глаз в стиле Моне / Instagram / @silviablascone_makeup

Здесь вы должны использовать свои веки, в буквальном смысле, как полотно для картины. Используйте несколько разных цветов теней, нанесите их мазками на нижнее и верхнее веко, чтобы в наружных углах они объединились. Относительно цветов, то вы ограничены только своим воображением.

  1. Коралловые матовые губы

Коралова помада
Матовая коралловая помада на губах / Instagram | @zendaya

Классическим красным уже никого не удивишь. Поэтому можно выбрать альтернативу: не совсем розовый и не совсем красный – коралловый. Большой плюс в том, что с таким вариантом легко удержать границу и не выглядеть слишком дерзкой.

  1. Кошачий глаз 60-х

Стрілка котяче око
Стрелка кошачий глаз / Instagram / @hungvanngo

Для такого макияжа жизнь вам облегчит подводка с ультратонким фетровым наконечником, которая придаст контролю на стрелке. Этот тренд довольно трудно воспроизвести, поэтому не опускайте руки после первой неудачи, потому что результат того стоит.

  1. Тени для век с морозным эффектом

Морозний макіяж
Макияж с морозным эффектом / Instagram / @katschusa

Наконец эти тени получили признание. Они как будто мерцают над вашим глазом, усиливают цвет глаз и помогают выглядеть более бодрой. Металлический медный цвет розы, как на фото, прекрасно подойдет для любого тона кожи. Потому что он не слишком теплый или холодный.

  1. Жемчужные акценты

Перли на очах
Жемчуг на глазах / Instagram / @patricktabeauty

Измените свою старую черную подводку на жемчуг. Наклейте настоящий жемчуг вокруг глаз, сделайте домашнее селфи и ловите восторг подписчиков в соцсетях.

  1. Небесно-голубые тени для век

Небесно-блакитні тіні
Макияж глаз небесно-голубыми тенями / Instagram / @ biberce_91

Конечно, голубые тени – это далеко от канонов натуральности. Но попробовать стоит. Вдруг именно на ваших глазах они будут выглядеть великолепно.

  1. Контрастные глаза и губы

Яскравий макіяж
Контраст в макияже / Фото Pexels

Конечно, одновременно ярко красить глаза и губы – это вариант для смелых. Однако что, если поиграть не только с цветами, но и с текстурами. Например: матовые тени и глянцевая помада. Может быть довольно оригинально и интересно увидеть себя в новом образе.

  1. Голая кожа

Без макіяжу
Макияж без контуринга лица / Instagram / @amal_z_halaby

Макияж – без макияжа. Это не совсем правда. Цель тренда в том, чтобы изменить декоративную косметику для кожи (тональные кремы, консилеры, корректоры) на уходовую. То есть, не скрывать недостатки, а избавляться от них. Но, выходя на улицу, кожу лица все равно нужно защищать. Поэтому наносите легкую основу тонким слоем, которая поможет выровнять тон вашей кожи и убережет ее от внешних раздражителей. И естественно, и безопасно.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Красота Красота Тренды косметологии Макияж
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