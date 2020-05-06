10 мейк-ап трендов для весны 2020

Весна – это время для экспериментов, нововведений и изменений. Почему бы не начать с макияжа? У вас еще целый месяц, чтобы попробовать на себе 10 оригинальных мейк-ап трендов.

Карантин – это не причина, чтобы забывать выглядеть красиво даже дома. Наоборот, используйте время дома с пользой. "Приходите" на оидеовстречи также хорошо накрашены, удивите коллег. Ресурс InStyle в этом году собрал такие весенние тенденции в макияже, которые поднимут настроение каждой в любой ситуации.

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Белая подводка для глаз



Макияж с белой подводкой / Instagram / @patricktabeauty

С белой подводкой ваши глаза будут выглядеть большими и контрастными. Но не следует ограничиваться лишь стрелкой по линии ресниц. Экспериментируйте: можно прорисовать складку над веком или внешние уголки глаз графическими изображениями. Если хотите полностью выйти из зоны комфорта, то попробуйте подводки других ярких цветов.

Сочные губы



Блески для губ снова в моде / Instagram / @houseofbeautyoff

Вместе с другими трендами 2000-х возвращаются блески для губ. Только выбирайте блеск, который не будет выглядеть липким. Нежный глянцевый блеск на губах легко совместить с любыми макияжем глаз – и smoky eyes, и нежный нюд.

Глаза Моне



Макияж глаз в стиле Моне / Instagram / @silviablascone_makeup

Здесь вы должны использовать свои веки, в буквальном смысле, как полотно для картины. Используйте несколько разных цветов теней, нанесите их мазками на нижнее и верхнее веко, чтобы в наружных углах они объединились. Относительно цветов, то вы ограничены только своим воображением.

Коралловые матовые губы



Матовая коралловая помада на губах / Instagram | @zendaya

Классическим красным уже никого не удивишь. Поэтому можно выбрать альтернативу: не совсем розовый и не совсем красный – коралловый. Большой плюс в том, что с таким вариантом легко удержать границу и не выглядеть слишком дерзкой.

Кошачий глаз 60-х



Стрелка кошачий глаз / Instagram / @hungvanngo

Для такого макияжа жизнь вам облегчит подводка с ультратонким фетровым наконечником, которая придаст контролю на стрелке. Этот тренд довольно трудно воспроизвести, поэтому не опускайте руки после первой неудачи, потому что результат того стоит.

Тени для век с морозным эффектом



Макияж с морозным эффектом / Instagram / @katschusa

Наконец эти тени получили признание. Они как будто мерцают над вашим глазом, усиливают цвет глаз и помогают выглядеть более бодрой. Металлический медный цвет розы, как на фото, прекрасно подойдет для любого тона кожи. Потому что он не слишком теплый или холодный.

Жемчужные акценты



Жемчуг на глазах / Instagram / @patricktabeauty

Измените свою старую черную подводку на жемчуг. Наклейте настоящий жемчуг вокруг глаз, сделайте домашнее селфи и ловите восторг подписчиков в соцсетях.

Небесно-голубые тени для век



Макияж глаз небесно-голубыми тенями / Instagram / @ biberce_91

Конечно, голубые тени – это далеко от канонов натуральности. Но попробовать стоит. Вдруг именно на ваших глазах они будут выглядеть великолепно.

Контрастные глаза и губы



Контраст в макияже / Фото Pexels

Конечно, одновременно ярко красить глаза и губы – это вариант для смелых. Однако что, если поиграть не только с цветами, но и с текстурами. Например: матовые тени и глянцевая помада. Может быть довольно оригинально и интересно увидеть себя в новом образе.

Голая кожа



Макияж без контуринга лица / Instagram / @amal_z_halaby

Макияж – без макияжа. Это не совсем правда. Цель тренда в том, чтобы изменить декоративную косметику для кожи (тональные кремы, консилеры, корректоры) на уходовую. То есть, не скрывать недостатки, а избавляться от них. Но, выходя на улицу, кожу лица все равно нужно защищать. Поэтому наносите легкую основу тонким слоем, которая поможет выровнять тон вашей кожи и убережет ее от внешних раздражителей. И естественно, и безопасно.