11 советов для окрашивания волос дома
Салонное окрашивание волос требует много времени и денег. Если для первого еще не придумали альтернативу, то со вторым легче. Сэкономить на услугах парикмахеров возможно, при условии, что вы готовы самостоятельно научиться красить волосы дома.
Если вы скорее решитесь побрить голову дома, чем покрасить, то вам необходимы советы от Allure. Со знаниями, как правильно красить волосы в домашних условиях, можно даже получить от процедуры удовольствие.
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Как покрасить волосы дома
- Не верьте изображению на упаковке. У вас не выйдет точно так, как там нарисовано. Результат всегда будет светлее, чем у модели на фото.
- Знайте, когда темнее, когда светлее. Выбирайте всегда на тон темнее, чем тот, который вам нужен. Потому что краска сама по себе не даст обещанного оттенка. В салонах используют специальные примеси, которые усиливают цвет. Поэтому он получается именно таким, как вы хотели. Дома вы этого не сможете делать.
- Купите 2 упаковки. Если длина ваших волос по плечами или ниже, или у вас густые волосы, то для желаемого результата вам потребуется 2 упаковки одного оттенка.
Важно: смешивайте краску в стеклянной или пластмассовой посуде, так как металлическая окислит краситель и приведет к изменению цвета.
- Обратите внимание на текстуру. От нее зависит, как проявит себя краска. Если у вас толстые, вьющиеся или неухоженные волосы, то после окрашивания они станут пепельного или синеватого оттенка. Тонкие и средней жесткости волосы так быстро краску не впитывают. Но оттенок на них будет выглядеть более теплым. Отблескивать красным, оранжевым или медным.
То есть, обладательницам вьющихся волос нужно выбирать теплых оттенков краску, но светлее, чем их естественный цвет. Тем, у кого тонкие и прямые волосы, подойдут холодные оттенки, которые темнее чем натуральный цвет волос.
Как покрасить волосы в домашних условиях / Фото Pixabay
- Только корни. Если вы собрались подкрашивать только отросшие корни, то на всю остальную длину волос нанесите кокосовое масло или глубокую маску-кондиционер. Когда вы будете смывать краску, то кокосовое масло или маска образуют барьер. Он защитит волосы от того, чтобы краска не испортила ваш существующий цвет.
- Точечное окрашивание. Возможно, вы хотите лишь закрасить некоторое седые волосы? Тогда воспользуйтесь полуперманентным красителем и кисточкой для теней, чтобы закрасить лишь те места, которые необходимо.
- Раздел! Чтобы избежать пятнистости, разделите волосы на 4 части: 2 перед ушами и 2 сзади. Закрепите секции специальными зажимами.
- Распустите волосы. Не верьте рекламам и не закручивайте только окрашенные волосы в гульку. Тщательно покрасьте их, оставьте распущенными, подождите, чтобы прошел установленный час, и смывайте.
- Сначала вода. Перед тем, как полностью смывать краску с волос, смочите их немного и помассируйте руками. Этот трюк эмульгирует краситель и распределяет его еще раз по всей голове, чтобы не было непрокрашенных мест.
- Улучшить результат. Как высохнут волосы, вам может не понравиться их оттенок. Чтобы усилить результат, воспользуйтесь кондиционером для влажных волос, оберните голову пищевой пленкой и горячим влажным полотенцем. Оставьте на 20 минут. На 10-той минуте подогрейте голову феном. Затем еще раз помойте волосы с шампунем, а затем нанесите кондиционер.
- Кондиционер – самое важное. Пока вы не выполните завершающий этап с кондиционером, то кутикула волос не закроется. Цвет будет проникать дальше и становиться темнее.