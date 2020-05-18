11 советов для окрашивания волос дома

Салонное окрашивание волос требует много времени и денег. Если для первого еще не придумали альтернативу, то со вторым легче. Сэкономить на услугах парикмахеров возможно, при условии, что вы готовы самостоятельно научиться красить волосы дома.

Если вы скорее решитесь побрить голову дома, чем покрасить, то вам необходимы советы от Allure. Со знаниями, как правильно красить волосы в домашних условиях, можно даже получить от процедуры удовольствие.

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Как покрасить волосы дома

Не верьте изображению на упаковке. У вас не выйдет точно так, как там нарисовано. Результат всегда будет светлее, чем у модели на фото. Знайте, когда темнее, когда светлее. Выбирайте всегда на тон темнее, чем тот, который вам нужен. Потому что краска сама по себе не даст обещанного оттенка. В салонах используют специальные примеси, которые усиливают цвет. Поэтому он получается именно таким, как вы хотели. Дома вы этого не сможете делать. Купите 2 упаковки. Если длина ваших волос по плечами или ниже, или у вас густые волосы, то для желаемого результата вам потребуется 2 упаковки одного оттенка.

Важно: смешивайте краску в стеклянной или пластмассовой посуде, так как металлическая окислит краситель и приведет к изменению цвета.

Обратите внимание на текстуру. От нее зависит, как проявит себя краска. Если у вас толстые, вьющиеся или неухоженные волосы, то после окрашивания они станут пепельного или синеватого оттенка. Тонкие и средней жесткости волосы так быстро краску не впитывают. Но оттенок на них будет выглядеть более теплым. Отблескивать красным, оранжевым или медным.

То есть, обладательницам вьющихся волос нужно выбирать теплых оттенков краску, но светлее, чем их естественный цвет. Тем, у кого тонкие и прямые волосы, подойдут холодные оттенки, которые темнее чем натуральный цвет волос.



Как покрасить волосы в домашних условиях / Фото Pixabay