Юлия Дыхан была одной из любимец украинских телезрителей во время трансляции 2 сезона "Топ-модель по-украински". Хотя реалити-шоу давно закончилось, модель все равно пользуется благосклонностью публики. Люди следят за ее жизнью в инстаграме, пытаются подражать стилю девушки и постоянно интересуются, какой косметикой она пользуется.