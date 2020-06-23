4 базовые продукта, которые есть в летней косметичке участницы "Топ-модель по-украински"
Юлия Дыхан была одной из любимец украинских телезрителей во время трансляции 2 сезона "Топ-модель по-украински". Хотя реалити-шоу давно закончилось, модель все равно пользуется благосклонностью публики. Люди следят за ее жизнью в инстаграме, пытаются подражать стилю девушки и постоянно интересуются, какой косметикой она пользуется.
Летом нужно пользоваться особой косметикой, которая будет защищать вашу кожу от ультрафиолетовых лучей, обезвоживания и закупорки пор. Новый канал поделился мнением Юлии Дыхан, какие средства должны быть в косметические каждой девушки в летнюю жару. Модель поделилась своими мастхэвами.
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Что всегда есть в косметичке Юлии Дыхан летом
- Солнцезащитный крем для лица с SPF не менее 50. Летом нельзя выходить на улицу без предварительного нанесения солнцезащитного крема, если не хотите иметь морщины и старую кожу. Хорошо подготовьте тело и лицо перед загаром.
- Патчи под глаза. Юлия называет этот продукт чудодейственным. Она говорит, что патчи имеют свойство за 20 минут снять отеки под глазами, осветить темные круги, разгладить морщины и убрать все признаки усталости. Модель использует патчи параллельно с другими занятиями. Например, клеит их под глаза и идет готовить завтрак.
- Гель для бровей. В летний период не нужно нагружать кожу лишними слоями косметики. Поэтому воздержитесь от яркого макияжа, а лучше делайте больший акцент на уходовых процедурах. Хорошо зачесанные и уложенные брови придадут вашему образу натуральности и летней непосредственности. Вот почему стоит фиксировать брови специальным гелем.
- Блеск для губ. Это идеальный завершающий этап летнего макияжа, чтобы освежить ваш мейк, увлажнить губы и создать эффект натурального сияния.