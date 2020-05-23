5 лучших причесок знаменитостей, которые все пытаются воспроизвести

Ухоженные волосы, опрятная укладка, красивые аксессуары – особенности, которые украшают каждую женщину. А тренды на это, как всегда, задают знаменитости. Есть 5 причесок известных актрис, которым время не помешало, потому что до сих пор многие красавицы приходят в парикмахерскую с просьбой сделать так, как у любимой звезды.

Конечно, чтобы формировать тренды, нужно иметь большую армию поклонников, которые готовы идти за тобой. Harper's Bazaar назвал имена 5 знаменитостей, чьи прически популярны по всему миру.

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Дженнифер Энистон

Главная героиня культового сериала "Друзья" – Дженнифер Энистон. Ее прическа покорила многих зрительниц еще с первых серий после выхода киноленты на экраны мира. "Стрижка Рейчел" стала главным трендом волос в 2020 году. Она была актуальна в 1999-2000 годах и сейчас снова вошла в пятерку причесок, которые больше всего пытаются скопировать. Только на первый взгляд может показаться, что в технике ее выполнения нет ничего сложного. Но на самом деле достичь такого эффекта объемности и блеска в домашних условиях практически невозможно. Для этого надо иметь ухоженные и послушные волосы, а также хорошего стилиста по прическам.

Кейт Миддлтон

Стрижка Рейчел / Instagram / @anistonangels

Герцогиня Кембриджская обладает невероятной шевелюрой. Однажды даже Дженнифер Энистон призналась, что завидует ее безупречной укладке. И действительно: волосы у Кейт отличные, поэтому она и на втором месте среди женщин, чьи прически пытаются повторить другие длинноволосые красавицы планеты. Вариант стрижки герцогини легко воспроизвести. Но акцентируйте внимание своего мастера на блеске в прядях. Именно этот эффект будет подчеркивать красоту глаз и цвет кожи.

Блейк Лайвли

Прическа герцогини Кембриджской / Instagram / @duchesscatherineofbritain

Женщину еще называют настоящей куклой Барби. У нее идеальные параметры и пышные длинные волосы. Если природа не наградила вас такой натуральной объемной укладкой, то ее легко можно создать в домашних условиях. Вам понадобится лишь немного времени, расческа с тонкими и густыми короткими зубчиками, специальный мусс и лак для волос. Но секрет красивой прически Блейк и причина, почему она всем нравится, в цвете. Актриса имеет волосы с золотым отблеском, так называемый калифорнийский блонд. Чтобы тоже покраситься в такой оттенок, серьезно подойдите к выбору колориста. Обязательно накануне проконсультируйтесь с ним и объясните, какого хотите результата.

Эмма Уотсон

Прическа Блейк Лайвли / Instagram / @ blakelively.hairstyle

Интересно, смогли ли бы мы представить Гермиону из "Гарри Поттера" с короткой стрижкой. Казалось бы, что такие волосы невозможно обрезать. Однако актриса решилась и начала новый тренд. Хотя сначала поклонники не одобряли такую выходку звезды. Недостаток короткой прически Эммы в том, что подходит она далеко не всем, а только женщинам с овальной формой лица. Среди преимуществ: комфортность и экономия времени. С такими волосами только просыпаешься и уже имеешь готовую укладку.

Дакота Джонсон

Стрижка Эммы Уотсон / Instagram / @emma ___ watson123

То ли фильм "50 оттенков серого", то ли естественная харизма главной героини так повлияли на женщин. Факт в том, что после экранизации американского эротического фильма женщины стали обращаться в парикмахерские с требованием сделать им такую же прическу, как в Анастейши. "Порванная" челка и небрежные легкие пряди волос, обрамляющие лицо, уже в топе не первый год. И самой Дакоте так полюбился этот имидж, что она уже долгое время его не меняет.

Модная прическа Дакоты Джонсон​ / Instagram / @dacota_johnson_