Алла Костромичева рассказала, как нужно худеть правильно: советы модели
Стремясь получить идеальную фигуру, женщины идут на крайности: пьют таблетки, прекращают нормально питаться, делают липосакцию. Конечно, если у вас есть лишний вес, который вам мешает, то от него нужно избавляться. Однако это будет легче сделать с простыми советами от Аллы Костромичевой.
Когда вас что-то не устраивает, это нужно немедленно менять. Ведь любовь к себе – залог успеха женщины во всех сферах жизни. Алла Костромичова – модель, которая ходила на мировых подиумах, а известные дизайнеры шили наряды специально для ее идеальных форм. Она хорошо знает, как себя нужно держать в форме, потому что это одна из ее профессиональных обязанностей. Собственными советами модель поделилась с Радио Люкс ФМ.
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Как можно похудеть без негативных последствий?
- Пусть спорт станет неизменным ежедневным ритуалом. Особенно, если у вас неактивный образ жизни, то каждый день нужно делать хотя бы минимальные физические нагрузки. Одна диета особо не поможет. Нужно усиливать эффект. Алла рекомендует начинать свой день с йоги, растяжки или разминки, потому что сразу после пробуждения организм не готов перегружаться.
Алла Костромичова рекомендует заниматься спортом / Instagram / @alla
- Правильное питание как образ жизни. Не нужно голодать. Просто введите в свой рацион только здоровые продукты. Не ешьте того, в составе чего есть неизвестные компоненты. Хорошо изучайте о свойствах различных продуктов. И забудьте о вредных снеках и еде быстрого приготовления.
- Резко не отказывайтесь от привычного питания. На диету нужно переходить равномерно. У нашего организма есть свойство входить в режим "экономии жира", когда чувствует, что не хватает продуктов, которые ранее были для него нормой. Поэтому таким образом вы не сможете похудеть вовсе, а лишь получите плохое самочувствие.
Как питается Алла Костромичева / Instagram / @alla
- То, что происходит в голове – самое важное. Помните, что многое зависит от того, как вы себя настроите. Бывает так, что лишние килограммы уходят, а уверенность в себе не приходит. Прежде всего нужно проработать проблему с психологической стороны. Когда вы полюбите себя, то точно будете знать, что вам нужно дальше и уверенно двигаться к этому. А, если постоянно думать лишь бы побыстрее похудеть, потому что вы ненавидите свое тело, то желаемого эффекта не будет.