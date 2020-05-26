Алла Костромичева рассказала, как нужно худеть правильно: советы модели

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Стремясь получить идеальную фигуру, женщины идут на крайности: пьют таблетки, прекращают нормально питаться, делают липосакцию. Конечно, если у вас есть лишний вес, который вам мешает, то от него нужно избавляться. Однако это будет легче сделать с простыми советами от Аллы Костромичевой.