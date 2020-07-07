Актриса, известная своей ролью в комедийном сериале "Американская семейка", а также актриса дубляжа, голосом которой говорила главная героиня мультфильма "София Прекрасная", Ариэль Ветер сменила цвет своих волос на платиновый блонд и поделилась на своей странице в инстаграме фотографиями новой прически, которой очень довольна.

Совсем недавно Ариэль Винтер еще была клубничной блондинкой. Однако звезда дождалась открытия студий красоты и с помощью своих стилистов решилась на кардинальное обновление имиджа. InStyle сообщает, что новый оттенок волос, как у Дейнерис Таргариен, превратил Ариэль в настоящую Кхалиси.

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Сообщение в іинстаграме с фотографиями, на которых Ариэль Уинтер делится с поклонниками последними изменениями в своем образе, девушка описала лаконично и понятно: "Зима близко". Ведь именно таким было название первого эпизода "Игры престолов". Именно цвет прически одной из главных героинь этого сериала вдохновил Ариэль на изменения – волосы "матери драконов". Также актриса обозначила на фото мастеров, которые колдовали над ее шевелюрой, окрашивая ее.

Напомним, что перевоплощения Ариэль Винтер начались еще в феврале 2020 года, когда она из брюнетки стала клубничной блондинкой.

Тогда звезда прокомментировала в соцсети: "До свидания, темные волосы. Я не думаю, что буду скучать по тебе". И, наверное, таки не грустит, потому что в следующий раз освежила свои волосы оттенком платинового блонда.