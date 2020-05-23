Бьюти-лайфхаки, чтобы всегда быть красивой
Традиционными методами ухода за собой больше никого не удивишь. А бьюти-лайфхаков много не бывает. Чтобы при любых условиях быть на высоте и оставаться красивой, нужно узнать некоторые секреты.
Жизнь и так наполнена постоянными трудностями и вызовами, почему бы не сделать ее проще хоть в одной сфере. Например, красоты. Поэтому ютуб-канал Шпильки предлагает женщинам советы, которые предоставляют нестандартное решение задач по уходу за собой.
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Бьюти-лайфхаки
- Вам понадобится медицинский шприц (без иглы конечно). Чтобы иметь мягкие и блестящие волосы, нужно пользоваться натуральными маслами. Иногда эту процедуру неудобно проводить, потому что масло может испачкать вашу одежду или другой участок кожи. А использовать обычный аптечный шприц для нанесения масла на волосы очень комфортно и практично.
- Носите с собой специальные косметические емкости для путешествий. Бывает так, что трудно сразу в магазине понять, как будет проявлять себя тональное средство на коже в течение дня. Поэтому можно выжать немного продукта в маленькую емкость для косметики, которую берут в путешествие. Протестируйте продукт дома, а затем вернитесь в косметический магазин и приобретите либо измените свой выбор.
Важные бьюти-лайфхаки / Фото Pexels
- Используйте выпрямитель для волос не по назначению. Если ваши серьги-кисточки запутались, закрутились, потеряли первоначальный вид, то не спешите их отправлять в сундуки с аксессуарами, которые больше никогда не будете носить. Хорошо нагрейте выпрямитель и проведите им по кисточках из нити. Таким образом серьги станут, как только с витрины магазина.
- Понадобятся лишь ваши руки и пальчики. Налейте немного тоника для лица в ладони и наносите его подушечками пальцев. Ватные диски больше впитывают продукт, чем отдают на кожу, поэтому гораздо быстрее вам придется приобрести новый тоник. Таким лайфхаком поделился голливудский косметолог Гарольд Лансер.
- Не давите подкожные прыщи. Сделайте мудрее, если хотите как можно быстрее избавиться от недостатка на коже лица. Приобретите в ближайшей аптеке бюджетное средство против прыщей – мазь Вишневского. Перед сном нанесите немного продукта на нужный участок и заклейте медицинским пластырем. Утром вы будете приятно удивлены, потому что прыщ либо исчезнет полностью, либо значительно уменьшится покраснение и его размер.