Бьюти-лайфхаки, чтобы всегда быть красивой

Традиционными методами ухода за собой больше никого не удивишь. А бьюти-лайфхаков много не бывает. Чтобы при любых условиях быть на высоте и оставаться красивой, нужно узнать некоторые секреты.

Жизнь и так наполнена постоянными трудностями и вызовами, почему бы не сделать ее проще хоть в одной сфере. Например, красоты. Поэтому ютуб-канал Шпильки предлагает женщинам советы, которые предоставляют нестандартное решение задач по уходу за собой. Важно знать: Почему кожа стареет: 10 привычек, которые ускоряют этот процесс Бьюти-лайфхаки Вам понадобится медицинский шприц (без иглы конечно). Чтобы иметь мягкие и блестящие волосы, нужно пользоваться натуральными маслами. Иногда эту процедуру неудобно проводить, потому что масло может испачкать вашу одежду или другой участок кожи. А использовать обычный аптечный шприц для нанесения масла на волосы очень комфортно и практично.

(без иглы конечно). Чтобы иметь мягкие и блестящие волосы, нужно пользоваться натуральными маслами. Иногда эту процедуру неудобно проводить, потому что масло может испачкать вашу одежду или другой участок кожи. А использовать обычный аптечный шприц для нанесения масла на волосы очень комфортно и практично. Носите с собой специальные косметические емкости для путешествий. Бывает так, что трудно сразу в магазине понять, как будет проявлять себя тональное средство на коже в течение дня. Поэтому можно выжать немного продукта в маленькую емкость для косметики, которую берут в путешествие. Протестируйте продукт дома, а затем вернитесь в косметический магазин и приобретите либо измените свой выбор.

Важные бьюти-лайфхаки / Фото Pexels Используйте выпрямитель для волос не по назначению . Если ваши серьги-кисточки запутались, закрутились, потеряли первоначальный вид, то не спешите их отправлять в сундуки с аксессуарами, которые больше никогда не будете носить. Хорошо нагрейте выпрямитель и проведите им по кисточках из нити. Таким образом серьги станут, как только с витрины магазина.

. Если ваши серьги-кисточки запутались, закрутились, потеряли первоначальный вид, то не спешите их отправлять в сундуки с аксессуарами, которые больше никогда не будете носить. Хорошо нагрейте выпрямитель и проведите им по кисточках из нити. Таким образом серьги станут, как только с витрины магазина. Понадобятся лишь ваши руки и пальчики . Налейте немного тоника для лица в ладони и наносите его подушечками пальцев. Ватные диски больше впитывают продукт, чем отдают на кожу, поэтому гораздо быстрее вам придется приобрести новый тоник. Таким лайфхаком поделился голливудский косметолог Гарольд Лансер.

. Налейте немного тоника для лица в ладони и наносите его подушечками пальцев. Ватные диски больше впитывают продукт, чем отдают на кожу, поэтому гораздо быстрее вам придется приобрести новый тоник. Таким лайфхаком поделился голливудский косметолог Гарольд Лансер. Не давите подкожные прыщи. Сделайте мудрее, если хотите как можно быстрее избавиться от недостатка на коже лица. Приобретите в ближайшей аптеке бюджетное средство против прыщей – мазь Вишневского. Перед сном нанесите немного продукта на нужный участок и заклейте медицинским пластырем. Утром вы будете приятно удивлены, потому что прыщ либо исчезнет полностью, либо значительно уменьшится покраснение и его размер. Важные бьюти-лайфхаки / Фото Pexels