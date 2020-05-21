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Бритни Спирс призналась в любви к своей челке

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Челка Бритни Спирс
Челка Бритни Спирс / viva.ua

Бритни Спирс – американская певица и обладательница премии Грэмми. Сейчас женщина сидит дома на самоизоляции, как и большинство американцев. Она заботится о своем здоровье и безопасности окружающих. Однако это не мешает Бритни устраивать танцы в доме, развлекаться у бассейна, заниматься спортом во дворе. И делиться моментами из своей жизни в инстаграме.

Бритни Спирс является активной пользовательницей соцсети инстаграм. Она больше любит делиться снимками и видео, а не писать длинные текстовые сообщения. К этому уже все привыкли. Однако одна из последних публикаций звезды привлекла внимание Allure.

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Бритни Спирс написала милую историю своей челки. Она с первого предложения заинтриговала читателей: "Я знаю: мне нужна челка". Этот текст – это как обращение Бритни ко всем, кто когда-то имел челку. Она спрашивает своих подписчиков, думает ли еще кто-то, что челка делает нас намного моложе.

Далее певица пишет, что попрощалась со своим хохолком в 3 классе и ей кажется, что это было будто вчера. Обнажить лоб ей было трудно. Только очень красивые люди на юге могли такое сделать, а она не чувствовала себя достаточно хорошей, чтобы тоже так сделать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I know I need bangs !!!!! Who would have thought bangs could make you look waaaaay younger ?!?! I stopped having bangs in the 3rd grade and I remember like it was yesterday .... it was such a big deal to expose my forehead …. only pretty people in the south could do that and I never felt pretty enough to pull it off. All the beauty pageant girls did it but I never felt beauty pageants were my thing … I had bad teeth and felt like an ugly duckling. I met with a modeling agency but I wasn’t pretty enough so I went home and said, "maybe I can be like the older girls and show my forehead" !!!! I did and it looked sooooo bad but I thought I was gorgeous !!!! I think I knew it didn’t look good but I did it because I thought it made me cool .... and I’ve pretty much had it like that ever since !!!! People choose different ways to protect themselves …. when I pull my bangs in front of my head I feel like I’m protected ... almost like I’m in 3rd grade again ️ !!!

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В заметке Бритни призналась, что в детстве имела плохие зубы, поэтому считала себя гадким утенком. Даже сотрудничество с модельными агентствами не прибавляло будущей знаменитости уверенности. Однажды она пришла домой и сказала: "Возможно, мне нужно быть похожей на старших девушек и показать свой лоб". Такие эксперименты были ради того, чтобы наконец полюбить себя. Даже если для этого необходимо изменение имиджа.

Впоследствии исполнительница полностью отрастила челку. Сейчас она вспоминает, что это было ужасно, но тогда думала, что выглядела прекрасно. Бритни акцентирует на том, что люди ищут различные способы, чтобы защитить себя.

Заканчивается история челки Бритни Спирс такими словами: "Когда у меня снова есть челка, то я чувствую себя защищенной, будто снова в 3 классе".

Автор: Лидия Цюпера
Теги: LifeStyle Новости Красота Бритни Спирс Тренды косметологии Красота
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