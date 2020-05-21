Бритни Спирс призналась в любви к своей челке

Бритни Спирс – американская певица и обладательница премии Грэмми. Сейчас женщина сидит дома на самоизоляции, как и большинство американцев. Она заботится о своем здоровье и безопасности окружающих. Однако это не мешает Бритни устраивать танцы в доме, развлекаться у бассейна, заниматься спортом во дворе. И делиться моментами из своей жизни в инстаграме.

Бритни Спирс является активной пользовательницей соцсети инстаграм. Она больше любит делиться снимками и видео, а не писать длинные текстовые сообщения. К этому уже все привыкли. Однако одна из последних публикаций звезды привлекла внимание Allure.

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Бритни Спирс написала милую историю своей челки. Она с первого предложения заинтриговала читателей: "Я знаю: мне нужна челка". Этот текст – это как обращение Бритни ко всем, кто когда-то имел челку. Она спрашивает своих подписчиков, думает ли еще кто-то, что челка делает нас намного моложе.

Далее певица пишет, что попрощалась со своим хохолком в 3 классе и ей кажется, что это было будто вчера. Обнажить лоб ей было трудно. Только очень красивые люди на юге могли такое сделать, а она не чувствовала себя достаточно хорошей, чтобы тоже так сделать.

В заметке Бритни призналась, что в детстве имела плохие зубы, поэтому считала себя гадким утенком. Даже сотрудничество с модельными агентствами не прибавляло будущей знаменитости уверенности. Однажды она пришла домой и сказала: "Возможно, мне нужно быть похожей на старших девушек и показать свой лоб". Такие эксперименты были ради того, чтобы наконец полюбить себя. Даже если для этого необходимо изменение имиджа.

Впоследствии исполнительница полностью отрастила челку. Сейчас она вспоминает, что это было ужасно, но тогда думала, что выглядела прекрасно. Бритни акцентирует на том, что люди ищут различные способы, чтобы защитить себя.

Заканчивается история челки Бритни Спирс такими словами: "Когда у меня снова есть челка, то я чувствую себя защищенной, будто снова в 3 классе".