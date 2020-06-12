Для каждой женщины важно, чтобы ее ногти были не только длинными, но и хорошо выглядели. Кроме того, что за ними нужен постоянный уход, существует несколько советов и рецептов, которые быстро помогут вашим ногтям вырасти и выглядеть здоровыми.

Ногтевую пластину могут портить регулярное использование гель-лака или средства для очистки ногтей с содержанием ацетона. Если вас постигла такая проблема, то поход к nail-мастеру придется ненадолго отложить и воспользоваться советами от ютуб-канала Салон красоты, которые легко воспроизвести в домашних условиях. Читайте также: Маникюр на короткие ногти: подборка идей Как укрепить и отрастить ногти Обычное хозяйственное мыло имеет свойство укреплять ваши ногти. Натрите его на терке и смешайте с морской солью. Залейте ингредиенты теплой водой и подержите руки в таком растворе 20 минут. Повторять процедуру можно несколько раз в неделю.

имеет свойство укреплять ваши ногти. Натрите его на терке и смешайте с морской солью. Залейте ингредиенты теплой водой и подержите руки в таком растворе 20 минут. Повторять процедуру можно несколько раз в неделю. От желтизны ногтей поможет сода и перекись водорода. Смешайте эти компоненты и втирайте смесь зубной щеткой в ​​ногти. Эффект будет заметен после 3-4 повторений. Ухоженные и крепкие ногти / Фото Pexels Для роста ногтей нужно ускорить циркуляцию крови по пальцам. Сделайте массаж пальцев, используя увлажняющее эфирное масло.

Рост ногтей замедляет кутикула. Ее необходимо регулярно удалять с помощью апельсиновой палочки. Лафхак: специальное масло для кутикулы можно заменить обычным бальзамом для губ. Ногтям также нужны витамины . Поэтому втирайте в них эфирные масла с различными свойствами.

. Поэтому втирайте в них эфирные масла с различными свойствами. Чтобы отрастить ногти, если они слишком ломкие, приобретите лак для ногтей "Умная эмаль". В его составе есть витамины и кальций, поэтому им не вредно покрывать ногти.