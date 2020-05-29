Как быть уверенной в себе: действенные советы

Уверенность – это не то, с чем можно родиться, ее даже не купишь за большие деньги. Это внутреннее состояние, для достижения которого нужно много работать. Женщины, которые уверены в себе, успешно движутся по карьерной лестнице и счастливее в личной жизни.

Уверенная женщина обладает особой энергетикой. Она является образцом для других, потому что притягивает в свою жизнь только правильных и искренних людей (таких, как она сама). Чтобы вы всегда могли себя такой чувствовать, 24 канал собрал действенные советы и психологические лайфхаки.

К теме: Кто такая "красивая женщина": 21 определение

Как быть уверенной женщиной

Язык тела

Ваши жесты говорят больше слов. Наверное, вы встречали человека и чувствовали его уверенность еще до того, как он начинал говорить. Для начала возьмите в пример кого-то, кто по вашему мнению является образцом силы и уверенности в себе. Старайтесь думать и вести себя также так. Некоторое время придется делать вид, что вы такова, какой хотите казаться. Чтобы почувствовать себя внутренне уверенной, нужно пройти долгий путь. Но, когда это произойдет, то больше не будет необходимости контролировать свои жесты и манеру ходьбы.

Избавьтесь от ограничений

Всю жизнь, начиная с учителей в школе, вам рассказывали, как правильно и неправильно делать, заставляли волноваться о том, что скажут другие люди. Пришло время подумать о себе и вести себя так, как вы считаете нормальным. Выходя за пределы, вы будете поражены, как вас будет наполнять уверенность.



Какой должна быть уверенная женщина / Фото Pexels

Говорите с собой

Внутренний монолог важен для познания собственного "Я". Вы можете разговаривать с собой, чтобы анализировать определенные события, делать выводы и положительно себя настраивать. То, как вы общаетесь с внутренней собой влияет на нейробиологические ответы вашего организма. Если сказать себе: "Я знаю, как это сделать", – то мозг начнет работать над решением.

Неуверенных в себе людей часто преследуют негативные мысли. Чтобы избавиться от них, воспользуйтесь лайфхаком:

На каждую негативную мысль придумайте положительный аналог. Подойдите с юмором к этому. Каждое положительное мнение держите в голове 20 секунд. Обдумывайте одну, затем переходите к сочинению следующей. Научитесь воспринимать как хорошие, так и плохие эмоции. Они ничем не отличаются, такие же нормальные. Просто имеют различную окраску. Не подавляйте негативные эмоции и переживания. Пропускайте их через себя, но не вступайте в внутренний диалог с собой на эту тему. На негативе не нужно зацикливаться.

Избавьтесь от страхов

Страхи больше всего ограничивают человека. Когда вы их поборете, то удивитесь на что можете быть способны, если не боитесь. Профессор Гарвардской медицинской школы Рональд Зигель дает ценный совет, как преодолеть страх: "Подумайте о своем худшем страхе. Проведите время с этим. Теперь сделайте свой страх еще хуже, приблизившись к нему. Представьте себе самое худшее, что могло бы случиться. Теперь сосредоточьтесь на своем дыхании. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется. Видите, вы не умерли, не так ли? Вы на пути к победе над своим страхом".



Уверенность – это работа над собой / Фото Pexels

Позаботьтесь о своем внешнем виде

Конечно уверенность больше о внутреннем состоянии. Но оно напрямую зависит от того, что вы видите в зеркале. Когда у вас ухоженное тело, аккуратный макияж и густые и блестящие волосы, то шансов чувствовать себя уверенной становится на 50% больше. Уход за собой не требует так много времени, как вам может показаться. Если регулярно заботиться о своей красоте и беречь ее, то эти ритуалы даже приносить вам удовольствие.

Если вы чувствуете, что вам не хватает уверенности, то лучшее время начать работать над ней именно сейчас.