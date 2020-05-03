Косметические новинки, которые станут популярными в 2020 году

Нельзя отрицать, что в течение последнего десятилетия косметические процедуры становятся все популярнее. Поэтому для исправления недостатка во внешности – необязательно ложиться под нож пластического хирурга. Посмотрите на пятерку трендов в сфере красоты, которые станут популярными в 2020 году.

О бьюти-процедурах рассказал специалист по эстетической косметологии Дэвид Джек, пишет издание Metro.

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Контуринг тела

Когда речь идет о "подтяжке", многие склонны думать о подтягивании кожи лица. Но, как утверждает Дэвид Джек, в 2020 году будет расти количество пациентов, желающих улучшить другие участки своего тела для общего лучшего и тонизированного вида.

Так, среди косметологических процедур появится возможность быстро скорректировать фигуру, избавиться от лишнего веса и целлюлита.



Контуринг тела / Фото: Instagram / @elitebodycontouring

Подтяжка нижней части лица

Ранее, когда контуринг стал популярным в сети, блогеры начали подчеркивать нижнюю линию челюсти с помощью макияжа. Однако в 2020 году ради этого пациенты обращаются к косметологам и пластическим хирургам, чтобы изменить контуры и форму лица филерами.

Недостатки: хирургическая подтяжка лица – далеко не первая мера по сохранению молодости. К тому же у процедуры очень много недостатков: возможность осложнений после и во время наркоза, длительный восстановительный период, вероятность послеоперационных осложнений, рубцы и др.



Подтяжка нижней части лица / Фото: Instagram / @dbaesthetics

Микроинъекции

Это небольшие дозы ботокса и филлеров, которые должны немного подтянуть кожу, чтобы она выглядела здоровее и моложе. Согласно мнению Дэвида Джека, люди устали от искусственного вида – перекачанных губ, странных щечек и объемных челюстей. Именно поэтому микроинъекции будут хитом 2020 года.

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Преимущества и недостатки: эффект от проведения процедур с ботоксом и филерами становится заметным сразу. Однако бывают побочные эффекты, часто они являются временными и проходят в течение полугода после проведения процедуры. К примеру, если неправильно ввести препарат – может быть диффузия ботокса в другие области тела, становится причиной блокировки не той мимики лица. Опасной зоной является нижняя треть лица. Скажем, мышца подбородка, из-за чего могут стать неподвижными губы.



Микроинъекции / Фото: Instagram / @cosmeticnursemel

Шлифовка кожи

Процедура шлифовки кожи поможет попрощаться с пигментацией и сосудистой "сеткой" на лице только за один-два сеанса. В 2020 году все больше людей начнут интересоваться средствами, которые будут защищать кожу от опасного воздействия загрязнения и изменений окружающей среды.

Шлифовка кожи – это процедура глубокого пилинга, во время которой проводится полное снятие эпидермиса и частично дермы. Чаще всего эту процедуру проводят с помощью лазера.

Внимание: нужно обращаться только к специалистам (врачи-косметологи, хирурги), которые имеют сертификат о праве проведения процедуры, а также работают с сертифицированными аппаратами. Кроме того, обязательно надо соблюдать все рекомендации врача после проведения шлифовки кожи. Если этого не будет – могут возникнуть рубцы, гиперпигментация, появление на коже неровностей.



Шлифовка кожи / Фото: Instagram / @theskincatalyst

Радиочастотный лифтинг (радиаж)

Такая процедура используется для подтягивания обвисшей кожи – чаще всего с целью омоложения лица. Врач утверждает, что это одна из любимых процедур, которую делает Кортни Кардашян.

Согласно словам Дэвида, это работает с помощью радиочастотного нагрева, который контролируется температурой. Радиаж используется для того, чтобы стимулировать образование нового коллагена и эластина в коже, поднимая и улучшая качество кожи. Процедура длится от 20 до 45 минут, а покраснение длится не более 24 часов.

Преимущества: радиочастотный лифтинг является одним из самых безопасных методов подтяжки кожи лица и коррекции овала. Результат становится заметным сразу, но для достижения максимального эффекта нужно пройти курс процедур.

Недостатки: процедура может стать вредной только из-за несоблюдения предписаний врача или проведения процедуры недостаточно квалифицированным специалистом. В таком случае может возникнуть аллергия, гиперемия (переполнение кровью сосудов кровеносной системы любого участка тела), зуд, обострение хронического герпеса.

Кому запрещено радиочастотный лифтинг: беременным и женщинам на грудном вскармливании, онкобольным, людям с заболеваниями почек, печени, крови, щитовидной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, вирусными и серьезными хроническими заболеваниями в стадии обострения.



40-летняя Кортни Кардашян является сторонницей радиажа / Фото: Instagram / @kourtneykardash

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