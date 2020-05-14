Чего не нужно делать во время маникюра: неожиданные ответы nail-мастера

Нужно уважать каждую профессию в сфере красоты. Со стороны часто может казаться, что одна работа сложнее другой, пока сам не попробуешь. Поэтому обесценивать любой труд человека – некрасиво.

Профессия nail-мастера стала очень востребованной. Казалось бы, идеальная работа: сидишь в теплом сухом салоне, общаешься с представителями бьюти-индустрии, хорошо одеваешься и красишься, слушаешь музыку и пилочкой водишь по ногтям. Ютуб-канал LUKI развенчал этот миф, когда популярная киевская мастер маникюра – Леся Демченко рассказала, с какими трудностями встречается в работе и о том, что ее клиенты делают неправильно.

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Мастера маникюра раздражает когда клиенты:

называют "маникюрщицей". На самом деле правильное название профессии – мастер ногтевого сервиса;

самостоятельно снимают гель-лак дома: повреждают ногтевую пластину, способствуя отслаиваванию ногтей и затем во время чистки и маникюра жалуются, что им печет;

постоянно поднимают пальцы, чтобы посмотреть, что там рисует nail-мастер;

неаккуратно ставят руки в лампу и размазывая лак по всему рабочему месту;

зацепили лак и продолжают сушить в лампе. Лучше сразу сказать, чтобы было легче переделать;

рассматривают ногти, а нужно их быстро ставить в лампу, чтобы не потек лак;

хотят дизайн на всех ногтях: мастер маникюра предупреждает, что это будет выглядеть "убого", клиент стоит на своем, они уже делают дизайн на четвертом пальце, клиент меняет мнение и хочет без дизайна;

короткие погрызенные ногти хотят красить ярким цветом;

перед маникюром у мастера делают неаккуратную чистку дома и просят только покрыть ногти лаком. В таком случае покрытие будет некачественным. Впрочем клиенты настаивают, а затем недовольны результатом;

звонят и срочно хотят записаться на маникюр, им говорят, что есть окно на 11:00 и на 17:00, а они: "А можно на 14:30?". Мастер им повторяет: "11:00 или 17:00", а они: "Тогда, может, на 15:00?"

приходят впервые от другого мастера и говорят: "А мой мастер мне не так делала";

ложатся далеко на спинку кресла и мастеру трудно дотянуться до ногтей. На то они говорят, что пришли сюда отдохнуть, пусть сам думает, как делать;

пытаются узнать о личной жизни;

самовлюбленные мужчины;

захотели сделать матовый маникюр, но не ждут пока он высохнет (чтобы стать матовым, потому что сначала всегда глянцевый) и ставят претензии, почему лак не матовый;

имеют ногтевые заболевания. В таком случае мастер маникюра отказывается от работы, клиенты говорят, что им нужно это перекрыть. На что мастер отвечает: "Вам нужно это вылечить", а они дальше стоят на своем;

приходят с непослушными детьми;

беременны и каждые пять минут бегают в туалет;

просятся выйти покурить;

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Леся Демченко говорит, что дерзости клиентам хватает. Бывают даже случаи, когда от маникюра отказываются уже в процессе и не собираются за него платить. Ей, как и другим мастерам ногтевого сервиса, не нравится, когда клиенты жалуются, что мало зарабатывают и просят скидку. Но не стоит забывать, что у мастеров маникюра тоже такая же работа, которая должна достойно оцениваться.