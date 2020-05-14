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Чего не нужно делать во время маникюра: неожиданные ответы nail-мастера

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Как нужно себя вести на маникюре
Как нужно себя вести на маникюре / Instagram / @alesya_nails_kiev

Нужно уважать каждую профессию в сфере красоты. Со стороны часто может казаться, что одна работа сложнее другой, пока сам не попробуешь. Поэтому обесценивать любой труд человека – некрасиво.

Профессия nail-мастера стала очень востребованной. Казалось бы, идеальная работа: сидишь в теплом сухом салоне, общаешься с представителями бьюти-индустрии, хорошо одеваешься и красишься, слушаешь музыку и пилочкой водишь по ногтям. Ютуб-канал LUKI развенчал этот миф, когда популярная киевская мастер маникюра – Леся Демченко рассказала, с какими трудностями встречается в работе и о том, что ее клиенты делают неправильно.

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Мастера маникюра раздражает когда клиенты:

  • называют "маникюрщицей". На самом деле правильное название профессии – мастер ногтевого сервиса;
  • самостоятельно снимают гель-лак дома: повреждают ногтевую пластину, способствуя отслаиваванию ногтей и затем во время чистки и маникюра жалуются, что им печет;
  • постоянно поднимают пальцы, чтобы посмотреть, что там рисует nail-мастер;
  • неаккуратно ставят руки в лампу и размазывая лак по всему рабочему месту;
  • зацепили лак и продолжают сушить в лампе. Лучше сразу сказать, чтобы было легче переделать;
  • рассматривают ногти, а нужно их быстро ставить в лампу, чтобы не потек лак;
  • хотят дизайн на всех ногтях: мастер маникюра предупреждает, что это будет выглядеть "убого", клиент стоит на своем, они уже делают дизайн на четвертом пальце, клиент меняет мнение и хочет без дизайна;
  • короткие погрызенные ногти хотят красить ярким цветом;
  • перед маникюром у мастера делают неаккуратную чистку дома и просят только покрыть ногти лаком. В таком случае покрытие будет некачественным. Впрочем клиенты настаивают, а затем недовольны результатом;
  • звонят и срочно хотят записаться на маникюр, им говорят, что есть окно на 11:00 и на 17:00, а они: "А можно на 14:30?". Мастер им повторяет: "11:00 или 17:00", а они: "Тогда, может, на 15:00?"
  • приходят впервые от другого мастера и говорят: "А мой мастер мне не так делала";
  • ложатся далеко на спинку кресла и мастеру трудно дотянуться до ногтей. На то они говорят, что пришли сюда отдохнуть, пусть сам думает, как делать;
  • пытаются узнать о личной жизни;
  • самовлюбленные мужчины;
  • захотели сделать матовый маникюр, но не ждут пока он высохнет (чтобы стать матовым, потому что сначала всегда глянцевый) и ставят претензии, почему лак не матовый;
  • имеют ногтевые заболевания. В таком случае мастер маникюра отказывается от работы, клиенты говорят, что им нужно это перекрыть. На что мастер отвечает: "Вам нужно это вылечить", а они дальше стоят на своем;
  • приходят с непослушными детьми;
  • беременны и каждые пять минут бегают в туалет;
  • просятся выйти покурить;

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Леся Демченко говорит, что дерзости клиентам хватает. Бывают даже случаи, когда от маникюра отказываются уже в процессе и не собираются за него платить. Ей, как и другим мастерам ногтевого сервиса, не нравится, когда клиенты жалуются, что мало зарабатывают и просят скидку. Но не стоит забывать, что у мастеров маникюра тоже такая же работа, которая должна достойно оцениваться. 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Маникюр Новости Красота Beauty-советы Красота
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