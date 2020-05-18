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Как чистить кисти для макияжа: пошаговая инструкция

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Очищение кисточек для макияжа
Очищение кисточек для макияжа / unsplash.com

Кисти для макияжа нужно всегда держать в чистоте. От этого зависит качество нанесения косметики и состояние вашей кожи. Потому что, пользуясь грязными кистями, можно спровоцировать появление высыпаний и закупоривания пор.

Чистка инструментов для макияжа является неотъемлемой частью ухода за своей косметикой и заботой про свое лицо. Чтобы узнать лучшие советы и рекомендации по удалению остатков макияжа с кисточек, ELLE поговорили с дерматологами и визажистами.

Где темы: Разновидности кисточек для макияжа: какие есть кисти и для чего они предназначены

Накопление грязи и масел на кисточках для макияжа может вызвать появление прыщей и, возможно, высыпания, которые называются дерматитами,
– предупреждает Кристина Монако, сертифицированный ассистент дерматологической группы Schweiger в Нью-Йорке.

Нужно отличать чистку кисточек и их мытье. Убрать остатки косметики, масел и тональных основ с кистей для макияжа можно, очистив специальным средством. Основные кисти, которые вы используете для нанесения на кожу лица пудры, тонального крема, бронзера, корректора, нужно чистить раз в неделю. Кисти для теней можно реже. А вот делать "генеральную уборку" своей косметички рекомендуется раз в месяц – мыть с мылом все бьюти-инструменты.

Пошаговый метод мытья кисточек для макияжа

  1. Возьмите немного шампуня и залейте его теплой водой. Перемешайте, чтобы образовать пену.
  2. Погрузите кисти в воду и легонько массируйте ворсинки.
  3. Затем промойте их чистой водой и осторожно выжмите.
  4. Положите сохнуть на бумажное полотенце.

Чищення щіточок для макіяжу
Как нужно чистить кисти для макияжа / Фото Pexels

Пошаговый метод очищения кисточек для макияжа

  1. Налейте в стакан очиститель для кисточек.
  2. Опустите кисточки туда и чуточку подержите. Дополнительно промывать их руками не нужно.
  3. Аккуратно разложите кисточки на бумажном полотенце, чтобы оно впитало остатки влаги.

Советы от визажистов

  • Средство для мытья посуды действенно очищает косметические инструменты.
  • Сушите кисти на бумажных или полотенцах, которые не оставят на них своего ворса.
  • На перечищайте кисточки. Если слишком часто мыть кисточки для макияжа, то они могут плохо набирать продукт.
  • Чтобы очистить бьюти-блендеры, также используйте средство для мытья посуды. А затем положите их подсушить на несколько минут в микроволновую печь.

Когда нужно менять кисточки для макияжа?

  • Тогда, когда кисточки уже не такие пышные, какими были раньше. "Обычно каждые три месяца вы должны купить несколько новых кистей, чтобы заменить старые", – говорит Монако.
  • Если кисточки начинают линять, не пахнут, обесцвечиваются. При отсутствии этих признаков кисточкой можно пользоваться хоть всю жизнь.
  • В пушистых кисточках заметно остатки косметики на грани между ворсинками и ручкой.
  • На кисточках для нанесения кремовых текстур ворсинки могут слипаться.
Автор: Лидия Цюпера
Теги: Макияж Новости Красота Beauty-советы Красота
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