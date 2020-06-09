С этой проблемой люди встречаются независимо от возраста и пола. Закупоренные поры являются такими вредителями, которые сами собой не очищаются, как может исчезнуть обычный прыщ. С ними нужно серьезно бороться. Стоит начать с приготовления действенных масок, которые помогут избавиться от черных точек в домашних условиях.

Прежде чем записываться на прием к дерматологу, можно попробовать несколько приемов для борьбы против черных точек дома. Начните с простых масок по рецептам от Mother Nature Network.

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Маска из желатина и молока

Смешайте по 1 столовой ложке молока и желатина. Перемешивайте, пока желатин полностью не растворится. Перелейте жидкость в сосуд, нужный для микроволновой печи. Поставьте ее подогреться на 5-10 секунд. Выньте из печи и дайте будущей маске остыть. Затем нанесите на предварительно очищенную кожу на 10-15 минут. Нужно, чтобы жидкость полностью высохла. После смойте теплой водой.



Приготовление маски от черных точек в домашних условиях / Фото Pixabay

Маска из яичного белка и сока лимона

В посудине надо смешать 1 яичный белок и 1 столовую ложку сока лимона или лайма. Маску нужно наносить лишь на те участки, где у вас есть черные пятнышки. Эту смесь удобно распределять на лицо с помощью специального спонжа или кисти. Дайте маске полностью высохнуть и смывайте теплой водой. Для лучшего эффекта применяйте несколько слоев яичного белка: когда подсыхает один, намазывайте кожу следующим.

Маска из меда и сырого молока

Для приготовления этой маски потребуется смешать по 1 столовой ложке меда и сырого молока. Должна образоваться однородная консистенция, которую далее нужно нанести на черные точки. Когда смесь высохнет через 10-15 минут, то будет отшелушиваться. После этого умойтесь теплой водой.

Какую бы из этих масок вы ни выбрали, после проведения процедур нанесите немного лимонного сока на поры, чтобы закрыть их. Вышеописанные рецепты имеют свойство сушить кожу, поэтому не следует ими злоупотреблять.