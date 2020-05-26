Что мешает вам быть красивой: 3 привычки, от которых нужно избавиться

Можно ежедневно ухаживать за своим телом и лицом, покупать дорогие косметические средства, посещать салонные процедуры, чтобы иметь приятный внешний вид. Но все эти старания могут быть напрасными, потому что есть 3 привычки, которые портят вашу внешность.

Некоторые дурные привычки уже настолько вошли в вашу жизнь, что вы можете даже не замечать, когда вредите своей внешности. Вам может казаться, что вы не делаете ничего криминального, потому что негативные последствия от таких привычек проявляются позже. Harper's Bazaar напомнил, какие привычки мешают женщинам сохранять привлекательный вид.

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От каких привычек нужно избавиться, чтобы быть красивой?

Сдирать лак с ногтей собственноручно . Эта привычка не только делает ваш ноготь визуально неэстетичным, но и таким образом вы повреждаете ногтевую пластину. Вследствие чего она станет тонкой и ее будет легко сломать. Поэтому снимайте лак специальным средством или обратитесь к nail-мастеру.

. Эта привычка не только делает ваш ноготь визуально неэстетичным, но и таким образом вы повреждаете ногтевую пластину. Вследствие чего она станет тонкой и ее будет легко сломать. Поэтому снимайте лак специальным средством или обратитесь к nail-мастеру. Постоянно касаться лица руками. По статистике, мы трогаем лицо пальцами от 16 до 25 раз в час. Это происходит механически, что невероятно опасно. На руках в течение дня скапливается огромное количество микробов. И даже если вы регулярно моете руки или пользуетесь антисептиком, ограничить попадание микробов на руки невозможно. Поскольку они повсюду: компьютер, дверная ручка, стакан и многие другие предметы, которые нас окружают. Старайтесь контролировать свои движения, и со временем вы совсем отвыкнете от такой вредной привычки.



Чего не нужно делать, если хотите быть красивой / Фото Pexels