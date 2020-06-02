Иногда женщины так стремятся использовать все тренды сезона в одном образе, что не замечают избытка. Между модой и комичностью тонкая грань. Поэтому нужно учиться ее выдерживать. Бывает, что на свидании все шло по плану, но после звонка вы так и не дождались. Возможно, причина в вашей прическе, макияже или маникюре.

Прежде всего вы можете краситься так, как сами этого хотите. Главное – чтобы вам нравилось собственное отражение в зеркале. Однако антитренды, которые не нравятся мужчинам, совпали с тем, что уже вышло из моды. Cosmopolitan выделил 5 главных женских ошибок в стремлении быть красивой.

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Слишком контрастное омбре

Омбре уже само по себе остается в прошлом. Зато растет популярность другой техники окрашивания волос – балаяж. Бывают случаи, что женщины так хотят срочных изменений, что сами берутся за создание омбре на волосах. Не всегда эти эксперименты проходят бесследно. Для примера: "Моя девушка – брюнетка. Однажды я поехал в командировку, а когда вернулся, то увидел вместо нее зебру! То есть часть ее волос осталась такой, как была, а другая половина была полностью обесцвеченной. Понимаю, она пыталась меня удивить, более того – ей это удалось. Однако сказать, что удивление было приятным, я не могу. Пожалуйста, не делайте так!" – делится впечатлениями 37-летний Михаил.

Агрессивный контуринг

В 2020 натуральная красота ценится больше всего. А сильный контуринг лица абсолютно меняет ваши черты. Даже Ким Кардашян, которая обожает изменять особенности своего лица при помощи декоративной косметики, не отрицает, что эта техника бывает коварной, очень легко выйти за грань и наложить лишний слой бронзера, пудры или корректора.

Чрезмерно выделенные брови

Широкие и густые брови хочется иметь всем. Однако нельзя взять и нарисовать новые, если у вас от природы брови-ниточки. Визуально добавить объем бровям можно с помощью теней и специальной щеточки. Но выбирайте оттенок максимально приближенный к своему естественному.

Нарощенные ресницы

Тренд на нарощенные ресницы как появился быстро, так и ушел. Длинные и густые ресницы продолжают оставаться в моде. Однако стоит воспользоваться другими инструментами, чтобы достичь такого эффекта. Научитесь закручивать их с помощью специальных щипцов и туши, которая придает объем и вытягивает ресницы.

Французский маникюр

В этом случае имеется в виду не аккуратный френч с тоненькой полоской на кончике ногтя. Мужчинам не нравится, когда женщины отращивают длинные ногти, которые аж закручиваются от своего размера, а потом красят их ярким лаком или половину ногтевой пластины зарисовывает белым цветом.